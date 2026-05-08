Nediani encabezó el lanzamiento de una nueva etapa del programa "Fomentar Empleo"

La iniciativa brinda capacitaciones laborales con apoyo económico mensual para vecinos desocupados de entre 18 y 64 años.

Hoy 13:40

El intendente Ing. Roger E. Nediani participó del lanzamiento de programas de capacitación del área de Empleo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica.

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En la oportunidad, se realizó el lanzamiento de una nueva etapa del programa "Fomentar Empleo" en el que los beneficiarios participan en cursos presenciales o semipresenciales cobrando $78.000 mensuales cuyos beneficiarios pudieron acceder a través del Portal Empleo.

En este sentido, se indicó que "Fomentar Empleo" brinda la posibilidad de acceder a prestaciones de orientación laboral, formación profesional, prácticas en ambientes de trabajo y programa de inserción laboral asistida de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El objetivo de este programa es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad.

Al respecto, el intendente Nediani, señaló: "Nos enorgullece poder anunciar que desde el municipio continuamos dando impulso a este tipo de iniciativas que son tan importantes en estos tiempos tan difíciles a nivel económico que benefician directamente a muchos vecinos y vecinas de la ciudad de entre 18 y 64 años que se encuentren desocupados, es decir, que no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse".

Los vecinos interesados en recibir información de este y otros programas de inserción laboral pueden dirigirse a las instalaciones de la Oficina de Empleo en calle Sáenz Peña N° 54 de lunes a viernes de 8 a 13hs.