Noticiero 7 en El Cruce: el estremecedor escenario donde rescataron a víctimas de explotación sexual

Un equipo periodístico llegó hasta la localidad del departamento Figueroa, donde se realizaron allanamientos y fueron detenidas tres personas.

Hoy 15:28

Un equipo de Noticiero 7 llegó este viernes hasta la localidad de El Cruce, en el departamento Figueroa, donde se produjo uno de los hechos más conmocionantes de los últimos tiempos: el rescate de menores y jóvenes con discapacidad que presuntamente eran víctimas de explotación sexual, violencia y abandono dentro de su propio entorno familiar.

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La cobertura se realizó en la zona donde se concretaron los allanamientos ordenados por la Justicia, con intervención de las fiscales Vanina Aguilera y Jéssica Lucas, y permitió recoger testimonios de familiares y vecinos sobre la situación de extrema vulnerabilidad en la que vivían las víctimas.

El equipo periodístico llegó hasta la vivienda de la familia Cáceres, donde fue detenido René Cáceres, uno de los sospechosos investigados en la causa. Según se informó, son varios los delitos que analiza la Justicia, entre ellos abuso sexual y hechos de violencia.

La situación encontrada en el lugar fue descripta como de extrema vulnerabilidad. Según se indicó, la familia vivía hacinada en una habitación de 4x4, donde permanecían alrededor de 13 personas, aunque la cantidad variaba según los días. El panorama fue calificado como desolador, en un contexto atravesado por la pobreza, el abandono y la falta de asistencia sostenida.

En el lugar, Noticiero 7 dialogó con familiares directos de los detenidos y vecinos de la zona, quienes brindaron testimonios sobre la situación que se vivía en el lugar. Entre ellos, habló Leonardo Cáceres, hijo mayor de la familia, quien vive frente a la casa donde se realizaron los procedimientos.

Según se relató, Leonardo se mostró conmovido y aseguró que recién ahora intenta tomar dimensión de lo ocurrido. También habló una nuera de René Cáceres, quien aportó su testimonio sobre el contexto familiar.

También se expuso las dificultades propias de la zona rural donde se encuentra la vivienda, con caminos de tierra y sectores de difícil acceso. “Cuando llueve, ellos mismos dicen que no pueden salir a la ruta, porque no tienen cómo. Y si no salen, no tienen para comer”, se indicó desde el lugar.

En la causa hay tres personas detenidas: René Cáceres, su yerno de apellido Maturana y la esposa de Cáceres, quien fue trasladada a la ciudad Capital. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El operativo judicial y policial permitió retirar del lugar a las víctimas, quienes fueron trasladadas a espacios de contención y asistencia adecuados. La prioridad de las autoridades es garantizar su protección inmediata y avanzar con un abordaje integral médico, psicológico y social.