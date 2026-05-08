Banfield y San Martín de Tucumán buscan los octavos de la Copa Argentina

El Taladro y el Santo tucumano se enfrentarán este viernes desde las 21:10 en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a octavos, donde ya espera Midland.

Hoy 15:36

Banfield y San Martín de Tucumán se medirán este viernes desde las 21:10 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar de ronda y seguir soñando en el certamen federal.

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El Taladro afronta la copa como su gran objetivo del semestre luego de quedarse afuera de los playoffs del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pedro Troglio eliminó a Real Pilar en la fase anterior con una contundente goleada por 3-0, gracias a un doblete de Tiziano Perrotta y otro tanto de Federico Anselmo.

Después de una larga racha sin triunfos, Banfield volvió a sonreír el último fin de semana al vencer 2-1 a Barracas Central sobre la hora. Sin embargo, esa reacción no alcanzó para clasificar a la siguiente fase del campeonato local, donde terminó en el puesto 12 de la Zona B con apenas 18 puntos.

Del otro lado estará un San Martín de Tucumán que atraviesa un presente sólido en la Primera Nacional. El conjunto tucumano viene de eliminar por penales a Estudiantes de Río Cuarto tras igualar sin goles en los 90 minutos y buscará dar otro golpe frente a un equipo de la máxima categoría.

El elenco conducido por Andrés Yllana ocupa actualmente el cuarto lugar de la Zona B de la Primera Nacional con 18 unidades, producto de cuatro victorias, seis empates y apenas una derrota. Además, se mantiene cerca de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder del grupo con 23 puntos.

El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Club Atlético Midland, equipo que sorprendió eliminando a Argentinos Juniors y luego a Deportivo Morón.

Probables formaciones

Banfield

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.

San Martín de Tucumán

Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Kevin López; Alan Cisnero, Facundo Pons y Luciano Ferreyra.

DT: Andrés Yllana.