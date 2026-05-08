Ya se venden las entradas para el Turismo Carretera en Termas de Río Hondo

La venta presencial comenzó este viernes en el acceso al circuito santiagueño. El público ya puede adquirir sus tickets para vivir la quinta fecha del TC en uno de los escenarios más importantes del país.

Hoy 15:29

Los fanáticos del automovilismo ya palpitan un nuevo fin de semana a pura velocidad en Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Desde este viernes quedó habilitada la venta presencial de entradas para la quinta fecha del Turismo Carretera, uno de los eventos más esperados del calendario nacional.

Los tickets pueden adquirirse en las cabinas ubicadas en la rotonda de acceso al circuito, en el horario de 8:00 a 18:00 horas. Como ocurre habitualmente, se espera una importante convocatoria de público para acompañar a la máxima categoría del automovilismo argentino en el trazado santiagueño.

Los precios de las entradas para el TC en Termas

La organización confirmó los siguientes valores para los distintos sectores habilitados:

Sector Terraza: $100.000

$100.000 Sector Premium: $80.000

$80.000 Entradas Generales: $50.000

Además, se informó cómo será el acceso para menores y jubilados según cada ubicación dentro del circuito.

En los sectores General y Premium, los menores deberán abonar entrada a partir de los 10 años cumplidos. En cambio, en el sector Terraza Box, todas las personas pagan entrada sin excepción de edad, tanto menores como adultos.

Por otra parte, los jubilados deberán abonar el valor correspondiente de la entrada en cualquiera de los sectores disponibles.

Ingreso gratuito para personas con discapacidad

La organización también confirmó que las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En aquellos casos donde la movilidad del titular lo requiera, un acompañante también podrá acceder gratuitamente.

Para hacer efectivo el beneficio, será obligatorio realizar previamente el trámite en el sector de Acreditaciones dispuesto dentro del predio.

Otro dato importante para quienes viajen en vehículo es que el estacionamiento en el sector de Generales será totalmente gratuito, buscando facilitar el acceso del público que llegará a disfrutar de una nueva fiesta del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo.