Loly Antoniale reaparece en una foto tras dos años de ausencia mediática

Loly Antoniale, quien se alejó de los medios durante dos años, fue capturada en una reciente foto en un recital en Córdoba, generando interés entre sus seguidores.

Hoy 15:26

Loly Antoniale ha estado completamente alejada de los medios de comunicación en los últimos años, con su última publicación en redes sociales datando de mayo de 2024.

En medio de la preocupación de sus seguidores por su bienestar, se ha filtrado una imagen de la modelo durante un recital en Córdoba, lo que ha reavivado el interés en su vida personal.

La fotografía fue compartida por Pochi en su perfil de Instagram @gossipeame, donde comentó: “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”.

Este suceso ha llevado a muchos de sus fans a dejar comentarios en la última publicación de Loly, expresando su nostalgia y preocupación. “Te extraño”, fue uno de los mensajes que recibió, mientras que otra usuaria preguntó: “¿Loly estás bien?”.

En 2025, Ángel de Brito había mostrado una imagen de Loly junto a su marido, revelando que ella visitaba Córdoba para pasar tiempo con su madre. “Siempre viene para las fiestas”, mencionó el conductor en LAM (América).

Loly, quien se casó con Walter Mercuri, un representante de artistas, ha mantenido un perfil bajo desde su separación de Jorge Rial y su posterior traslado a Miami.

Se especula que Antoniale contrajo matrimonio en secreto durante la pandemia en septiembre de 2020, una ceremonia que, según Nazarena Vélez, fue muy íntima, asistiendo solo su madre.