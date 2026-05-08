Suben los costos y alertan impacto en el pan: advierten fuertes aumentos en harina y materias primas

El propietario Héctor Fattor habló para Noticiero 7 y advirtió sobre la suba sostenida de insumos clave como la harina, el trigo y las materias grasas, que ya anticipa incrementos en productos panificados.

Hoy 15:33

El propietario panadero alertó por el incremento sostenido de los costos de producción en su charla con Noticiero 7 y advirtió que la situación ya impacta directamente en la estructura de precios del sector.

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En ese sentido, explicó que “los aumentos a partir de enero han sido importantes, particularmente en la harina que viene escalando de a poco y también en lo que serían las materias grasas han tenido un impulso importante”.

Fattor señaló además que no solo la harina muestra incrementos, sino también otras materias primas esenciales: “La parte cárnica está en un tema delicado que viene subiendo constantemente y todos los derivados que son las materias grasas, eso era el mayor incremento que tuvimos en nuestras materias primas”, detalló.

El empresario anticipó que en los próximos días se aplicarán nuevas remarcaciones en el sector: “Nos han notificado la semana pasada que va a haber un incremento de 1000 a 2000 pesos por bolsa de harina, un incremento importante, sí o sí vamos a tener que acomodar algunos productos y algunos precios, lógicamente porque es nuestra materia prima principal”.

En cuanto a la comercialización, Fattor explicó que la situación afecta de manera desigual a los distintos canales de venta: “Nosotros tenemos tres canales de distribución: barrios con venta al público, bares y hoteles, pero donde más se manifiesta y nos vemos perjudicados es en los barrios”.

También advirtió sobre el crecimiento de la competencia informal: “Esto prolifera mucho en las ventas ambulantes, donde no hay ningún tipo de control ni habilitación y eso nos impacta de manera negativa”, afirmó, remarcando que el sector formal debe cumplir con habilitaciones, controles y condiciones laborales.

Finalmente, señaló que la situación económica empuja a muchos trabajadores a buscar alternativas informales: “La gente se ve obligada a salir adelante, tener que laburar cosas en la casa y salir a vender, pero eso nos perjudica mucho porque nosotros dependemos de la mano de obra y estamos en un sistema semi industrializado”.