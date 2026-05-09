Batacazo en Mendoza: Unión se hizo fuerte y eliminó a Independiente Rivadavia

El Tatengue aprovechó sus oportunidades y se quedó con un triunfazo por 2 a 1 como visitante, ante el mejor equipo del campeonato.

Hoy 23:30

El fútbol argentino siempre tiene lugar para las sorpresas. Y esta vez el que rompió todos los pronósticos fue Unión de Santa Fe, que derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

La “Lepra” llegaba como uno de los grandes candidatos tras terminar primero en su zona y sostener una racha muy positiva. Del otro lado aparecía un “Tatengue” que se había clasificado a los playoffs en las últimas fechas y con muchas dudas alrededor de su rendimiento. Pero en los partidos mano a mano todo puede pasar. Y el equipo de Leonardo Madelón lo entendió a la perfección.

Desde el arranque, Unión mostró una postura agresiva e inteligente. Presionó alto, manejó bien los tiempos y encontró espacios para lastimar constantemente. El conjunto santafesino fue sólido en defensa, intenso para recuperar la pelota y muy efectivo en ataque.

Una de las claves estuvo por el sector izquierdo, donde Del Blanco y Cuello hicieron mucho daño. Además, Palacios aportó desequilibrio por derecha, mientras que Profini manejó los hilos en la mitad de la cancha y Cristian Tarragona volvió a demostrar toda su jerarquía dentro del área.

El primer golpe llegó tras una gran jugada colectiva. Cuello inició la acción, combinó con Palacios y recibió nuevamente con un exquisito pase pinchado. El atacante definió de volea y convirtió un verdadero golazo para abrir el marcador.

Pero el “Tatengue” no bajó la intensidad. Minutos después, Profini volvió a ser decisivo al filtrar una pelota perfecta para Del Blanco, que llegó hasta el fondo y asistió a Tarragona. El delantero controló, dejó en el camino al arquero y definió con la parte externa del pie para establecer el 2-0 y hacer explotar a toda la gente de Unión.

El único descuido del equipo santafesino llegó en el complemento. Independiente Rivadavia encontró espacios, Villa metió un gran pase para Ríos y este asistió a Sartori, que descontó para ponerle suspenso al cierre del encuentro.

Sin embargo, el equipo de Madelón resistió con carácter y terminó concretando una clasificación histórica en Mendoza.

Con antecedentes recientes como los de Club Atlético Platense y Estudiantes de La Plata, que lograron ser campeones tras clasificar ajustadamente a los playoffs, en Santa Fe la ilusión comenzó a crecer fuerte.

Ahora, el próximo desafío para Unión de Santa Fe será nada menos que Belgrano de Córdoba, en un cruce de cuartos de final que se disputará el martes en Córdoba.