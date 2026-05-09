En La Paternal, Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió en cuartos

El Bicho picó y se quedó con el triunfo por 2 a 0 ante el Granate en el Estadio Diego Armando Maradona. Ahora enfrenta a Huracán.

09/05/2026

Después de una seguidilla de triunfos visitantes en el inicio de los playoffs, Argentinos Juniors logró cortar la tendencia y regalarle una alegría a su gente en La Paternal. El equipo de Nicolás Diez derrotó 2-0 a Lanús y se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026, en un partido muy disputado que terminó resolviéndose gracias a la eficacia en las pelotas paradas y a un golazo que liquidó la historia.

El encuentro fue parejo desde el arranque, con dos equipos fieles a su idea de jugar por abajo y manejar la pelota. Argentinos encontró mayor fluidez a partir de la movilidad de Alan Lescano, José María Herrera Oroz y Hernán López Muñoz, quienes le dieron dinámica y circulación al ataque del Bicho. Lanús, en cambio, dependió demasiado de lo que pudiera generar Marcelino Moreno, el futbolista más claro del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos de la primera etapa. Un tiro libre ejecutado por Oroz cayó en el primer palo y encontró la aparición de Francisco Álvarez, que metió un cabezazo cruzado imposible para Nahuel Losada. Una curiosidad del fútbol: dos equipos que priorizan el juego asociado terminaron inclinando la balanza a partir de una acción de pelota detenida.

Más allá de que la posesión estuvo bastante repartida, Argentinos dio la sensación de tener mayor control emocional y futbolístico del partido. Lanús apenas inquietó con un derechazo de Marcelino Moreno que pasó cerca, mientras que el arquero Diego “Ruso” Rodríguez Cortés casi no tuvo intervenciones exigentes. A la visita le faltó profundidad por las bandas, ya que ni Eduardo Salvio ni Ramiro Aquino lograron desequilibrar.

El golpe definitivo llegó antes de los 50 minutos. Alan Lescano armó una gran jugada individual y sacó un remate letal para marcar el 2-0 y desatar el festejo en La Paternal. Si bien Losada había sostenido con vida a Lanús con un par de buenas atajadas, el segundo tanto dejó al Granate sin respuestas.

Con el ingreso del colombiano Valois como referencia ofensiva, Lanús apostó al juego aéreo y acumuló centros en el tramo final, pero nunca logró generar situaciones realmente claras. Argentinos, en cambio, sostuvo su identidad hasta el cierre: circulación, paciencia y equilibrio gracias al trabajo de Federico Fattori, clave para ordenar al equipo en el mediocampo.

Ahora, el Bicho irá por otro desafío grande: recibirá el martes a Huracán en busca de un lugar en la final del Torneo Apertura 2026.