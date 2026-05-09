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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAY 2026 | 9º
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La Liga Santiagueña pone en marcha una nueva fecha del Torneo Anual

La quinta jornada del campeonato de Primera División y Reserva se jugará entre domingo, lunes y miércoles, con dos clásicos que sobresalen en la programación.

Hoy 07:00

Con siete partidos, arranca la quinta fecha del Torneo Anual de Primera División y Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol, una jornada que promete partidos atractivos y mucho en juego en la lucha por la clasificación.

Entre los compromisos más destacados aparecen dos clásicos que se llevarán todas las miradas: el enfrentamiento entre Sportivo Fernández e Independiente de Fernández, y el duelo entre Comercio y Estudiantes.

En esta jornada tendrán fecha libre Güemes y Central Argentino, dos equipos que aprovecharán el descanso para recuperar jugadores y observar de cerca cómo se mueve la tabla.

Programación completa – Fecha 5

Domingo 10

  • Central Córdoba vs. Unión SantiagoCancha de Central Córdoba
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Comercio vs. EstudiantesCancha de Comercio
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Agua y Energía vs. Instituto SantiagoCancha de Agua y Energía
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Villa Unión vs. BanfieldCancha de Villa Unión
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Sportivo Fernández vs. Independiente de FernándezCancha de Sportivo Fernández
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Unión de Beltrán vs. Defensores de ForresCancha de Unión de Beltrán
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Atlético ForresCancha de Independiente de Beltrán
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (público local)

Lunes 11

  • Yanda vs. MitreCancha de Estudiantes
    • Reserva: 14:00 hs
    • Primera: 16:00 hs (a puertas cerradas)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San RamónCancha de Sarmiento
    • Reserva: 14:30 hs
    • Primera: 16:30 hs (público local)

Con una fecha cargada y varios cruces de alto voltaje, la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a ingresar en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por avanzar a las instancias decisivas del Torneo Anual.

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