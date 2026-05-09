Güemes necesita reaccionar frente a Quilmes para salir de la crisis

El Gaucho atraviesa un delicado presente en la Primera Nacional y necesita volver al triunfo para escapar de la zona de descenso.

Hoy 07:29

Güemes afrontará este domingo un compromiso determinante por la Primera Nacional. Desde las 16 horas, el conjunto santiagueño recibirá a Quilmes en busca de un triunfo que le permita salir de la zona baja de la tabla y recuperar confianza tras una serie de malos resultados.

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El encuentro contará con el arbitraje de Nelson Sosa, acompañado por Marcelo Bistocco y Pascual Fernández como asistentes, mientras que Maximiliano Silcan Jerez será el cuarto árbitro.

El presente de Güemes genera preocupación. El equipo viene de caer 2-1 frente a Midland y perdió tres de sus últimos cuatro partidos, una racha negativa que lo dejó en el puesto 17 con 10 puntos, dentro de la zona de descenso.

Los últimos resultados también pusieron bajo la lupa al entrenador Vita, quien quedó en una situación delicada y afrontará este duelo ante Quilmes con la necesidad urgente de cambiar la imagen del equipo y volver a sumar de a tres.

Como si el presente futbolístico no fuera suficiente preocupación, el club recibió además una muy mala noticia en las últimas horas. Franco Bergés sufrió una grave lesión durante el partido ante Midland y los estudios médicos confirmaron una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una de las lesiones más complejas para un futbolista profesional.

La baja de Bergés representa un duro golpe para el plantel santiagueño, que pierde a un jugador importante en un momento delicado de la temporada.

Por su parte, Quilmes Atlético Club tampoco atraviesa un gran momento. El Cervecero se ubica en el puesto 13 con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Además, acumula dos encuentros sin ganar y viene de igualar 0-0 frente a Chacarita Juniors.

Con necesidades similares y mucha presión por sumar, el cruce entre Güemes y Quilmes promete ser un partido intenso, donde ambos buscarán reencontrarse con la victoria para empezar a acomodarse en la tabla de la Primera Nacional.