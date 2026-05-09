Rosario Central e Independiente chocan en un duelo caliente por los octavos del Apertura

El Canalla y el Rojo se enfrentarán este domingo en el Gigante de Arroyito buscando un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:10

Rosario Central e Independiente protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, con la ilusión de ambos equipos de seguir avanzando en la pelea por el título.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto rosarino atraviesa un gran presente tanto en el ámbito local como internacional. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de conseguir una valiosa victoria por 1-0 frente a Club Libertad en la Copa Libertadores, resultado que lo dejó muy cerca de clasificarse a los octavos de final del certamen continental.

En el plano doméstico, Rosario Central terminó cuarto en la Zona B con 28 puntos y ahora buscará aprovechar la localía para meterse entre los ocho mejores del campeonato. La presencia de figuras como Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz ilusiona a los hinchas canallas con seguir soñando en grande.

Por el lado de Independiente, el equipo llega con el ánimo en alza luego de quedarse con el clásico ante San Lorenzo de Almagro por 2-1. El conjunto conducido por Gustavo Quinteros finalizó quinto en la Zona A con 24 unidades y buscará dar el golpe en Rosario para continuar en carrera.

El “Rojo” intentará apoyarse en la experiencia de jugadores como Iván Marcone, Gabriel Ávalos y Rodrigo Rey, en un duelo que promete intensidad y mucho ritmo desde el inicio.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Independiente?

El encuentro entre Rosario Central e Independiente se jugará este domingo 10 de mayo de 2026 desde las 15:00 horas de Argentina en el Gigante de Arroyito.

¿Qué canal transmite Rosario Central vs. Independiente?

El partido será televisado en vivo por la señal de ESPN Premium.

Probable formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Enzo Giménez, Ángel Di María; Jaminton Campaz o Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Cristian Zabala; Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.