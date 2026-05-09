Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y jugará cuartos del Apertura

El Canalla lo perdía pero reaccionó y revirtió el resultado para ganarle por 3 a 1 al Rojo en el Gigante de Arroyito.

Hoy 16:51

Con la magia intacta de Ángel Di María. Con el empuje de 47 mil hinchas que colmaron el Gigante de Arroyito. Con personalidad, rebeldía y fútbol. Así, Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Jorge Almirón mostró carácter para sobreponerse a un inicio adverso y terminó desarmando a un Rojo que volvió a exhibir sus problemas defensivos.

El conjunto de Avellaneda había arrancado mejor. Con movilidad y contundencia, encontró la ventaja gracias a Gabriel Ávalos, quien marcó el 1-0 parcial y alcanzó los diez goles en el campeonato. Durante gran parte del primer tiempo, el Rojo manejó mejor los tiempos y lastimó con la velocidad de sus atacantes. Sin embargo, una vez más quedó expuesta una debilidad que arrastra desde hace meses: la fragilidad en el fondo. Central empezó a cargar por los costados, encontró espacios y terminó golpeando en el momento justo.

Ahí apareció el de siempre. Di María, que jugó condicionado físicamente por una molestia muscular, sacó toda su jerarquía para empatar el partido sobre el cierre de la primera mitad con un verdadero golazo. Ese tanto cambió por completo el desarrollo emocional y futbolístico del encuentro. El Canalla se llenó de confianza y el Rojo empezó a desmoronarse lentamente.

En el complemento, Central fue mucho más agresivo y decidido. Los ingresos de Cantizano, Verón y Soto le dieron aire fresco al equipo rosarino, que adelantó líneas, recuperó rápido la pelota y arrinconó a Independiente contra el arco de Rodrigo Rey. El empuje local terminó inclinando definitivamente la historia y los cambios de Almirón resultaron determinantes para liquidar la serie. Los rosarinos encontraron los espacios, golpearon en los momentos claves y cerraron una clasificación merecida.

Con este triunfo, Rosario Central se metió entre los ocho mejores del campeonato y ahora espera por el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing Club. Del otro lado, Independiente volvió a quedarse con las manos vacías en un semestre que terminó antes de lo esperado y en el que otra vez quedaron expuestas las limitaciones de un equipo irregular.