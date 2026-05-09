Racing busca cambiar la cara con una visita de riesgo a Estudiantes

La Academia enfrentará este domingo al Pincha en La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un cruce cargado de antecedentes recientes y necesidad de recuperación.

Hoy 07:19

Racing Club atraviesa un presente lleno de dudas y este domingo tendrá una prueba de fuego cuando visite a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 17 horas y aparece como un desafío determinante para un equipo que llega golpeado desde lo futbolístico y también desde lo anímico.

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El conjunto dirigido por Gustavo Costas logró clasificarse con lo justo a la fase eliminatoria del campeonato y, además, atraviesa un panorama complicado en el Grupo E de la Copa Sudamericana. Del otro lado estará un Estudiantes que vive una realidad totalmente diferente: terminó como líder de la Zona A y llega con confianza tras sostener una importante regularidad.

Los antecedentes recientes tampoco favorecen a la “Academia”. Racing acumula cinco partidos consecutivos sin poder vencer al Pincha, con un saldo de un empate y cuatro derrotas. Desde el regreso de Costas al club en 2024, el entrenador todavía no logró imponerse frente al conjunto platense.

Uno de los recuerdos más dolorosos para Racing sigue siendo la final del Torneo Clausura 2025, disputada en Santiago del Estero, donde Estudiantes de La Plata se consagró campeón tras ganar por penales luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Además, el historial reciente muestra un dominio marcado del “Pincha”. De los últimos 11 enfrentamientos entre ambos, Racing apenas consiguió una victoria: fue en 2023, cuando derrotó 2-1 a Estudiantes en el Cilindro de Avellaneda bajo la conducción de Fernando Gago.

La situación también preocupa cuando se observan los números en La Plata. La “Academia” lleva seis partidos consecutivos sin ganar como visitante ante Estudiantes, con cuatro empates y dos triunfos del conjunto local. El último festejo racinguista en esa condición ocurrió en marzo de 2020, por la Superliga, cuando ganó 2-1 con goles de Héctor Fértoli y Jonatan Cristaldo, en la etapa de Sebastián Beccacece como entrenador.

Como si todo esto fuera poco, Gustavo Costas deberá afrontar el partido con bajas sensibles. No podrá contar con Ezequiel Cannavo, lesionado, ni con Baltasar Rodríguez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el entrenador analiza variantes para intentar cambiar la historia en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.

Con un presente inestable, un historial reciente adverso y la obligación de dar un golpe fuera de casa, Racing afrontará un partido de máxima exigencia frente a un Estudiantes que buscará reafirmar su gran momento y seguir avanzando en el Torneo Apertura 2026.

El equipo de Alexander Medina tuvo una gran etapa regular: fue el líder absoluto del Grupo A con 31 puntos, consolidado gracias a una solidez defensiva envidiable (solo 7 goles en contra en 16 encuentros) y una efectividad que lo mantiene invicto hace ocho partidos entre todas las competencias.

En su última presentación por el certamen local, el Pincha venció con autoridad a Platense por 2-0 para asegurarse la cima de la zona. En el plano internacional, viene de rescatar un empate 1-1 en la altura ante Cusco por la Copa Libertadores, un resultado que le permitió dar un paso más rumbo a los octavos de final.

El probable once de Estudiantes para recibir a Racing

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Edwuin Cetré, Tiago Palacios, Facundo Farías; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

La probable formación de Racing para enfrentar a Estudiantes en La Plata

Facundo Cambeses; Lucas Pardo, Santi Sosa, Marcos Di Césare; Gastón Martirena, Adrián Fernández o Alan Forneris, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Tomás Agustín Pérez o Tomás Conechny, Maravilla Martínez y Matás Zaracho. DT: Gustavo Costas.