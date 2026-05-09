Vélez y Gimnasia se enfrentan en Liniers por un lugar en cuartos del Apertura

El Fortín recibirá este domingo al Lobo en el Estadio José Amalfitani por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:05

Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizarán este domingo un atractivo cruce por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio José Amalfitani, donde ambos buscarán avanzar a los cuartos de final.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega con confianza y la intención de hacerse fuerte en casa. El “Fortín” finalizó tercero en la Zona A con 28 puntos y atraviesa una racha positiva de seis encuentros consecutivos sin derrotas.

En su última presentación por el campeonato local, Vélez empató 1-1 frente a Newell's Old Boys en un partido donde dejó sensaciones encontradas: comenzó ganando, pero no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.

Del otro lado estará un Gimnasia de La Plata que llega atravesando uno de sus mejores momentos en la temporada. El equipo conducido por Ariel Pereyra acumuló cuatro victorias consecutivas en el Torneo Apertura y consiguió meterse en la sexta posición de la Zona B para asegurar su clasificación.

Además, si se toman en cuenta los compromisos de la Copa Argentina, el “Lobo” arrastra seis triunfos seguidos y viene de derrotar con autoridad 2-0 a Asociación Atlética Argentinos Juniors en el Bosque.

Con dos equipos en alza y en un buen momento futbolístico, el duelo en Liniers promete ser uno de los más parejos e interesantes de esta fase eliminatoria.

¿A qué hora juegan Vélez vs. Gimnasia?

El partido se jugará este domingo 10 de mayo de 2026 desde las 21:30 horas de Argentina en el Estadio José Amalfitani.

¿Qué canal transmite Vélez vs. Gimnasia?

El encuentro será televisado en vivo por la señal de TNT Sports.

Probable formación de Vélez

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Quirós o Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Baeza o Andrada; Álex Verón, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Probable formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Seoane o Enzo Martínez; Nacho Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

DT: Ariel Pereyra.