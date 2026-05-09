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Barcelona va por LaLiga ante un Real Madrid convulsionado

El equipo dirigido por Hansi Flic recibirá este domingo al Merengue en el Camp Nou con la posibilidad de consagrarse campeón.

Hoy 07:25

FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico más importante del fútbol español, en un duelo correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-2026 que puede resultar decisivo en la pelea por el título.

El encuentro se disputará desde las 16:00 horas de Argentina en el Camp Nou, contará con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y será televisado por DSports.

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El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder absoluto del campeonato con 88 puntos, producto de 29 victorias, un empate y apenas cuatro derrotas. El conjunto catalán atraviesa un gran presente y sabe que un empate le alcanzará para asegurarse matemáticamente un nuevo título de LaLiga.

En su última presentación, el Barcelona derrotó 2-1 a CA Osasuna como visitante gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres, resultado que lo dejó a un paso de la consagración.

Del otro lado aparece un Real Madrid obligado a ganar para mantener viva la ilusión. El conjunto “Merengue” marcha segundo con 77 unidades y necesita no solo imponerse en el clásico, sino también ganar todos los partidos restantes y esperar una caída inesperada del Barça en las últimas jornadas.

El equipo madrileño viene de vencer 2-0 a RCD Espanyol en Cataluña con un doblete de Vinícius Jr., aunque llega envuelto en un clima turbulento a nivel institucional.

Durante la semana, el plantel vivió un episodio de fuerte tensión tras una pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. La discusión terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado por un golpe involuntario y ambos jugadores recibieron una multa de 500 mil euros, en medio de un contexto complicado por la falta de títulos.

Con el campeonato en juego, un estadio repleto y toda la presión sobre los dos gigantes de España, el clásico entre Barcelona y Real Madrid promete ser uno de los partidos más calientes y trascendentales de la temporada.

Barcelona vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

  • Partido: Barcelona vs. Real Madrid
  • Competencia: Fecha 35 de LaLiga 2025-2026
  • Día: Domingo 10 de mayo
  • Hora: 16:00 (Argentina)
  • Estadio: Camp Nou
  • Árbitro: Alejandro Hernández Hernández
  • TV: DSports

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