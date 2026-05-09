El Turismo Carretera define un domingo apasionante en Termas de Río Hondo

Matías Rossi voló en la clasificación, rompió el récord del circuito y largará adelante en la quinta fecha del campeonato 2026.

Hoy 07:20

Turismo Carretera tendrá este domingo una jornada decisiva en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, donde se correrán las series y la gran final de la quinta fecha del campeonato 2026.

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La gran figura de la clasificación fue Matías Rossi, quien confirmó todo lo bueno mostrado en los entrenamientos y se quedó con la pole position a bordo de su Toyota Camry del Pradecon Racing.

El “Misil” registró un tiempo de 1m32s436, marca con la que además pulverizó el récord histórico del trazado santiagueño, bajando en más de dos segundos el registro que le pertenecía a Guillermo Ortelli desde 2016. El promedio de velocidad fue impactante: 172.530 km/h.

Para Rossi, esta fue su segunda pole de la temporada y la número 41 dentro del Turismo Carretera, ampliando aún más su récord histórico como el piloto con más clasificaciones ganadas en la categoría.

Detrás del representante de Del Viso apareció el joven Marco Dianda, quien con su Dodge Challenger quedó a apenas 0s024, protagonizando la diferencia más ajustada entre el primero y el segundo en lo que va del año.

El tercer lugar quedó en manos de Mauricio Lambiris con su Ford Mustang, mientras que Christian Ledesma fue cuarto con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing.

Clasificación completa del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo

Matías Rossi (Toyota) – 1:32.436 Marco Dianda (Challenger) – 1:32.460 Mauricio Lambiris (Mustang) – 1:32.466 Christian Ledesma (Camaro) – 1:32.545 Mariano Werner (Mustang) – 1:32.555 José Manuel Urcera (Toyota) – 1:32.587 Jonatan Castellano (Challenger) – 1:32.611 Otto Fritzler (Mercedes Benz) – 1:32.653 Diego Azar (Mercedes Benz) – 1:32.753 Hernán Palazzo (Toyota) – 1:32.795 Juan Martín Trucco (Challenger) – 1:32.842 Marcelo Agrelo (Torino) – 1:32.859 Nicolás Trosset (Mustang) – 1:32.885 Tobías Martínez (Camaro) – 1:32.906 Jorge Barrio (Toyota) – 1:32.962 Marcos Landa (Camaro) – 1:32.963 Facundo Ardusso (Mustang) – 1:32.975 Nicolás Bonelli (Mustang) – 1:33.010 Agustín Canapino (Camaro) – 1:33.020 Kevin Candela (BMW) – 1:33.130 Juan Bautista De Benedictis (Mustang) – 1:33.173 Juan José Ebarlín (Camaro) – 1:33.181 Luis José Di Palma (Toyota) – 1:33.181 Juan Tomás Catalán Magni (Toyota) – 1:33.258 Lucas Valle (Camaro) – 1:33.348 Ignacio Faín (Torino) – 1:33.352 Marcos Castro (Torino) – 1:33.361 Gaspar Chansard (Toyota) – 1:33.370 Facundo Chapur (Torino) – 1:33.408 Elio Craparo (Mustang) – 1:33.434 Andrés Jakos (Toyota) – 1:33.442 Valentín Aguirre (Camaro) – 1:33.505 Ricardo Risatti (Mustang) – 1:33.515 Juan Pablo Gianini (Mustang) – 1:33.515 Germán Todino (Mustang) – 1:33.546 Matías Canapino (Camaro) – 1:33.553 Jeremías Olmedo (Torino) – 1:33.554 Nicolás Moscardini (Mustang) – 1:33.600 Martín Serrano (Camaro) – 1:33.605 Jeremías Scialchi (Mustang) – 1:33.617 Marcos Quijada (Camaro) – 1:33.672 Santiago Álvarez (Camaro) – 1:33.693 Augusto Carinelli (Mustang) – 1:33.706 Juan Cruz Benvenutti (Camaro) – 1:33.755 Nicolás Cotignola (Toyota) – 1:33.758 Gastón Ferrante (Mustang) – 1:33.759 Joaquín Ochoa (Challenger) – 1:33.849 Santiago Mangoni (Camaro) – 1:33.897 Rodrigo Lugón (Mustang) – 1:33.926 Emiliano Spataro (Mustang) – 1:33.969 Julián Santero (BMW) – 1:34.106 Jerónimo Teti (Mustang) – 1:34.112 Norberto Fontana (Camaro) – 1:34.115 Diego De Carlo (Camaro) – 1:34.139 Nicolás Impiombato (Torino) – sin tiempo Tomás Ricciardi (Toyota) – sin tiempo Martín Vázquez (Challenger) – sin tiempo

Observaciones de la clasificación

Gastón Ferrante recibió un recargo de ocho puestos por sanción de la CAF.

recibió un recargo de ocho puestos por sanción de la CAF. Julián Santero fue sancionado por técnica relacionada al motor.

fue sancionado por técnica relacionada al motor. Martín Vázquez también recibió sanción técnica por motor.

Cronograma del domingo en Termas