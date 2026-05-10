Avanza la causa contra Spagnuolo: ordenan pericias sobre audios y buscan confirmar su voz

La investigación por presunta corrupción que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sumó nuevos avances en los últimos días con una serie de medidas impulsadas por la fiscalía ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

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El fiscal Franco Picardi solicitó citar al exfuncionario para obtener una muestra de su voz y así poder compararla con los audios incorporados al expediente, en los que se describirían supuestas maniobras irregulares dentro del organismo.

La pericia estará en manos de la Gendarmería Nacional Argentina, a través de su Dirección de Criminalística y Estudios Forenses. Sin embargo, la validez misma del proceso podría verse comprometida, ya que las defensas sostienen que las grabaciones tendrían un origen ilegal, lo que —según argumentan— invalidaría la causa.

En su presentación, la fiscalía detalló una serie de puntos técnicos para el análisis. Entre ellos, la verificación de si los audios fueron manipulados o generados mediante inteligencia artificial, mediante la búsqueda de rasgos compatibles con una voz humana real o con sistemas de síntesis digital.

Además, se propuso realizar una caracterización técnica de los archivos, comparaciones acústico-fonéticas y la detección de posibles ediciones en el material atribuido a Spagnuolo. Para reforzar el estudio, Picardi sugirió la intervención de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), especializada en este tipo de pericias.

Como objetivo final, el fiscal pidió arribar a una conclusión integral que determine si las voces corresponden a una persona real, si pueden atribuirse al imputado y cuáles son los márgenes de certeza del análisis.

Mientras tanto, el expediente avanza en una etapa clave, donde la validez de las pruebas y la autenticidad de los audios serán determinantes para el futuro de la causa.