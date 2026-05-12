El Gobierno recortó más de $78.000 millones en Educación: los programas más afectados

Según un informe de ASAP, la poda representa una baja del 1,2% sobre el presupuesto vigente de la Secretaría de Educación. Las mayores quitas alcanzan al Plan Nacional de Alfabetización, infraestructura y el Fondo de Compensación Salarial Docente.

Hoy 14:45

El recorte dispuesto por el Gobierno nacional en el área de Educación asciende a más de $78.000 millones y forma parte de las medidas orientadas a sostener el equilibrio fiscal.

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Según un informe publicado por ASAP, la Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente.

Si bien el porcentaje general parece moderado, el desglose por programas operativos muestra quitas más profundas en áreas sensibles del sistema educativo.

Uno de los rubros más afectados es el Plan Nacional de Alfabetización, que registró la mayor quita nominal, con una reducción de $35.288 millones, equivalente a una baja del 5,9%.

También se destaca el recorte en Infraestructura y Equipamiento, que perdió $21.687 millones, lo que representa una caída del 46,6% de sus fondos. Se trata de una de las bajas porcentuales más importantes dentro del sector.

El Fondo de Compensación Salarial Docente sufrió una reducción de $8.930 millones, con una quita del 33,8%. En tanto, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas tuvo un recorte de $6.650 millones, equivalente al 2,2%.

Las Actividades Centrales de la Secretaría, vinculadas al gasto administrativo y de conducción, bajaron $4.768 millones, lo que implica una reducción del 12,3%.

Otros programas también sufrieron disminuciones, aunque de menor magnitud. Información y Evaluación de la Calidad Educativa perdió $735 millones; Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, $483 millones; y Formación Docente, $161 millones.

En el caso de Becas a Estudiantes, el programa de Gestión y Asignación de Becas registró un recorte marginal de $2 millones.

El impacto en el sector universitario

El informe también identifica recortes vinculados al sistema de educación superior. La CONEAU, organismo encargado de la evaluación y acreditación universitaria, sufrió una baja de $32 millones, equivalente al 0,6% de su presupuesto.

Además, dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación.

Ese recorte representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a distintos organismos del sector.

También se registraron reducciones en otros rubros, como Cooperación e Integración Educativa Internacional, con una baja de $9 millones, y Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales, que perdió $55 millones.