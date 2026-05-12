Audiencia de agravios en Catamarca por caso de homicidio de Dardo Condorí

La defensa de Dardo Exequiel Condorí busca anular la sentencia de prisión perpetua por homicidio en la Corte de Justicia de Catamarca.

Hoy 15:23

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca llevó a cabo este jueves una audiencia de expresión de agravios en el Salón San Martín, en el marco del recurso de casación presentado por la defensa de Dardo Exequiel Condorí.

Este recurso busca revisar la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2025, donde Condorí fue condenado a la pena de prisión perpetua por un jurado popular.

El jurado encontró a Condorí culpable del delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causae, en perjuicio de Raymundo Barrionuevo, hecho ocurrido en enero de 2023 en la ciudad Capital.

Durante la audiencia, la defensa expuso los fundamentos del recurso interpuesto contra la sentencia Nº 48/25 dictada por la Oficina de Gestión de Audiencias.

En respuesta, tanto la fiscalía como la querella particular se opusieron a los agravios planteados por la defensa, argumentando la solidez de la condena original.

Este caso ha generado un amplio interés en la comunidad local debido a la gravedad de los cargos y la controversia en torno al juicio, lo que ha llevado a la Corte de Justicia a revisar los elementos presentados.