Nediani encabezó el homenaje a enfermeros y enfermeras en su día

El intendente reconoció la dedicación y vocación del personal que trabaja en los centros de salud municipales de La Banda.

Hoy 15:45

En el marco del “Día Internacional de la Enfermería”, la Municipalidad de La Banda realizó un desayuno y reconocimiento especial destinado a enfermeros y enfermeras que desempeñan tareas en los diferentes centros de salud municipales, en una jornada de encuentro, reflexión y agradecimiento por la labor que realizan diariamente al servicio de la comunidad.

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La actividad fue encabezada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, junto al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, acompañados por autoridades sanitarias y trabajadores de los distintos centros de salud municipales.

Durante el encuentro, el intendente Roger Nediani destacó el compromiso del personal sanitario y el esfuerzo que realiza el municipio para sostener y fortalecer el sistema de salud local.

“Hoy es un día de conmemoración, pero también de reflexión y agradecimiento para todos nuestros enfermeros y enfermeras que trabajan con mucho compromiso, pasión, amor y responsabilidad para brindar un mejor servicio a nuestros vecinos”, expresó.

Asimismo, remarcó que actualmente el sistema de salud municipal cuenta con diez centros de atención, entre ellos siete CAMM, dos salas municipales y el Centro Integral Comunitario del barrio San Carlos, brindando atención en ambos turnos y también asistencia domiciliaria para pacientes que lo requieren.

En ese sentido, señaló que, pese al difícil contexto económico y a la reducción de recursos nacionales, el municipio continúa realizando un importante esfuerzo para sostener la atención sanitaria en toda la ciudad.

A su turno, Patricia Rodríguez, enfermera municipal, agradeció el reconocimiento realizado por las autoridades y destacó el acompañamiento permanente que reciben desde la gestión municipal.

“Amamos lo que hacemos y tratamos de brindar soluciones todos los días a nuestros pacientes, tanto adultos como pediátricos. A pesar de las dificultades, seguimos trabajando con compromiso y vocación”, manifestó.

Además, resaltó que en los centros de salud municipales también se realizan testeos gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis, fortaleciendo las tareas preventivas y de promoción sanitaria para toda la comunidad.

Finalmente, desde el municipio reiteraron el reconocimiento a todos los enfermeros y enfermeras de la ciudad por su dedicación, profesionalismo y vocación de servicio, fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud municipal.