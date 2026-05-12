Nediani encabezó el homenaje a enfermeros y enfermeras en su día

El intendente reconoció la dedicación y vocación del personal que trabaja en los centros de salud municipales de La Banda.
En el marco del “Día Internacional de la Enfermería”, la Municipalidad de La Banda realizó un desayuno y reconocimiento especial destinado a enfermeros y enfermeras que desempeñan tareas en los diferentes centros de salud municipales, en una jornada de encuentro, reflexión y agradecimiento por la labor que realizan diariamente al servicio de la comunidad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La actividad fue encabezada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, junto al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, acompañados por autoridades sanitarias y trabajadores de los distintos centros de salud municipales.
Durante el encuentro, el intendente Roger Nediani destacó el compromiso del personal sanitario y el esfuerzo que realiza el municipio para sostener y fortalecer el sistema de salud local.
“Hoy es un día de conmemoración, pero también de reflexión y agradecimiento para todos nuestros enfermeros y enfermeras que trabajan con mucho compromiso, pasión, amor y responsabilidad para brindar un mejor servicio a nuestros vecinos”, expresó.
Asimismo, remarcó que actualmente el sistema de salud municipal cuenta con diez centros de atención, entre ellos siete CAMM, dos salas municipales y el Centro Integral Comunitario del barrio San Carlos, brindando atención en ambos turnos y también asistencia domiciliaria para pacientes que lo requieren.
En ese sentido, señaló que, pese al difícil contexto económico y a la reducción de recursos nacionales, el municipio continúa realizando un importante esfuerzo para sostener la atención sanitaria en toda la ciudad.
A su turno, Patricia Rodríguez, enfermera municipal, agradeció el reconocimiento realizado por las autoridades y destacó el acompañamiento permanente que reciben desde la gestión municipal.
“Amamos lo que hacemos y tratamos de brindar soluciones todos los días a nuestros pacientes, tanto adultos como pediátricos. A pesar de las dificultades, seguimos trabajando con compromiso y vocación”, manifestó.
Además, resaltó que en los centros de salud municipales también se realizan testeos gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis, fortaleciendo las tareas preventivas y de promoción sanitaria para toda la comunidad.
Finalmente, desde el municipio reiteraron el reconocimiento a todos los enfermeros y enfermeras de la ciudad por su dedicación, profesionalismo y vocación de servicio, fundamentales para el funcionamiento del sistema de salud municipal.