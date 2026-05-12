El municipio informó el nuevo cronograma de fumigaciones preventivas

Los operativos se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad y forman parte del plan integral de prevención impulsado por la comuna.

Hoy 15:55

En el marco de las acciones impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani para prevenir casos de dengue y chikungunya, la Municipalidad de La Banda dio a conocer un nuevo cronograma de fumigaciones que se desarrollará en diferentes barrios de la ciudad.

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Las tareas se llevarán a cabo desde el lunes 11 al viernes 15, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y control del mosquito transmisor de estas enfermedades.

El cronograma de fumigaciones se desarrollará de la siguiente manera: el lunes en los barrios Textil, Juan Perón, Menéndez, Villa Yanuzi y Mercantil; el martes en Agua y Energía, Lourdes, Cruce, Avenida y Tuscal; el miércoles en Villa Rojas 1 y 2, Villa Rosita, 9 de Julio y San Javier; el jueves en Sarmiento, Villa Nueva, Villa Eloísa y Bajo de Vértiz; mientras que el viernes las tareas se realizarán en San Martín Norte y Sur, además del cuadrante comprendido entre calle Mitre, avenida Besares, Necochea y Quintana.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para acompañar estas acciones manteniendo limpios patios y jardines, eliminando recipientes que acumulen agua y reforzando las medidas de prevención en los hogares.

Asimismo, destacaron que estas tareas forman parte del trabajo integral que lleva adelante la gestión municipal para cuidar la salud de la comunidad y prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.