El B° Villa Nueva se suma a la regulación del sistema dominial impulsada por la gestión municipal

La gestión municipal inició un proceso de prescripción administrativa para que familias del barrio puedan obtener la titularidad legal de sus viviendas y lotes.

Hoy 15:50

Por iniciativa del intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio de La Banda realizará la Prescripción Administrativa para regularizar la situación dominial de los vecinos propietarios de lotes y casas en el barrio Villa Nueva.

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Este importante anuncio lo realizó el equipo conformado por la Escribana Municipal, María Laura Tula Rizzo; el Fiscal Municipal, Juan Pablo Cuevas; el Ingeniero de Catastro, Ricardo Bolañez, y referentes de la Dirección de Juntas Vecinales, en el marco de una reunión con vecinos que se realizó el día lunes en horas de la tarde.

Esta acción es posible gracias a qué el municipio se adhirió a la Ley Nacional 24.320 que permite a municipios y provincias adquirir inmuebles por prescripción adquisitiva administrativa tras 20 años de posesión pública, pacífica y continua.

Por lo tanto, la autoridad ejecutiva municipal puede dictar el acto administrativo que declara la prescripción, fundamentando la posesión. Esto permite que la escritura declarativa otorgada por el municipio sea título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Luego de la reunión, la Escribana Municipal, María Laura Tula Rizzo, informó lo siguiente: “Esta noche estamos presentes con el Fiscal Municipal y el ingeniero de Catastro de la municipalidad de La Banda, porque junto con el intendente Roger Nediani, ya en el año 2022 habíamos iniciado la adhesión a la Ley Nacional para Prescripción Administrativa por el municipio.

Y como veníamos trabajando con el barrio Sarmiento, el intendente decidió proyectar también la regularización nominal de los vecinos del barrio Villa Nueva. Es por eso que hoy traemos esta buena noticia en nombre del intendente.

Vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana con la Prescripción Administrativa para que cada uno de los vecinos puedan tener la escritura definitiva de sus casas y las inscripciones correspondientes en el Registro de la Propiedad”.

Por su parte, el Fiscal Municipal, Juan Pablo Cuevas, explicó: “La idea es comenzar con este barrio y después ampliar este trabajo a los barrios circundantes. Por eso se ha creado un grupo específico a pedido del intendente Roger Nediani, para la regularización de todo el sistema dominial.

Por lo tanto, invitamos a los vecinos del barrio Villa Nueva a que sean partícipes de este importante beneficio como lo hemos mencionado aquí en la reunión.

Agregó: “En este caso lo que se busca es la Prescripción Administrativa que vendría a ser aquellas personas que están poseyendo hace una cierta cantidad de años un lote, que puedan tener una escritura, que tengan digamos el título perfecto.

Ellos ya tienen la posesión, ahora necesitan la escritura y otro papel que permita después una inscripción en el Registro de la Propiedad.

De esta forma, lo que le ofrecemos es la posibilidad de adquirir ese título perfecto y el municipio asumir los costos.

Las personas aquí reunidas sí lo podrían hacer particularmente. Podrían ir y pagar un abogado pero eso implica que deberían pagar honorarios profesionales muy caros.

También tendrían que pagar la realización de un plano. Entonces, todos esos costos son los que asumiría el municipio y estos son unos de los beneficios que tienen las personas.

Además de un importante ahorro económico también le quedaría a su nombre la titularidad de su casa. Si la quieren vender, lo pueden hacer con un precio elevado o si la quieren dejar a sus herederos a su nombre, también lo pueden hacer”.

Finalmente, las autoridades presentes informaron a los vecinos que en los próximos días, el municipio realizará en el barrio un Operativo de Integración Social como lo viene haciendo en otros sectores de la ciudad.