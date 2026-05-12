Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh pero enfrenta duras críticas

Amaia Montero, cantante original de La Oreja de Van Gogh, regresó a los escenarios tras 19 años, pero su actuación fue objeto de críticas severas que impactaron su estado emocional.

Hoy 15:42

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha dejado un sabor amargo entre sus seguidores, luego de que la cantante enfrentara fuertes críticas tras su presentación en Bilbao. Esta actuación marcó el retorno de Montero a uno de los grupos más emblemáticos de la música pop española, después de 19 años de ausencia.

El evento, que se realizó ante 15 mil espectadores, generó grandes expectativas, especialmente tras la salida repentina de Leire Martínez. Sin embargo, la actuación de Amaia no logró cumplir con lo que muchos esperaban, resultando en una serie de críticas negativas que inundaron las redes sociales.

Videos de la actuación comenzaron a circular en X, mostrando momentos en los que Amaia Montero desafina notablemente, lo que llevó a algunos a calificar su performance como un “descontrol vocal”. La reacción del público fue mixta, ya que algunos aplaudieron su valentía al enfrentar las adversidades.

Durante el show, la artista admitió que una de sus interpretaciones “salió fatal”, lo que fue recibido con aplausos por parte de un sector de sus fanáticos que aún mantienen la esperanza en su regreso. Sin embargo, el entorno de Montero reveló que la cantante se siente “absolutamente devastada” por las críticas.

La prensa española ha informado que Amaia está reconsiderando su participación en la gira, enfrentando una presión que no había anticipado. “No esperaba una reacción tan dura a día de hoy”, afirmó una fuente cercana a la cantante.

Los comentarios en redes sociales han sido descritos como “muy duros, crueles y destructivos”, evocando recuerdos de momentos difíciles en la carrera de Montero, quien anteriormente había mencionado que “había tocado fondo” en su vida personal.

A pesar de las críticas, el repertorio de la noche incluyó clásicos como “Rosas”, “La Playa” y “Puedes Contar Conmigo”, canciones que evocaron sentimientos de nostalgia entre los asistentes. No obstante, la controversia en torno a su regreso continúa siendo un tema candente entre los fanáticos.