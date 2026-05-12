Arrancó el Torneo Anual del fútbol femenino de la Liga Santiagueña: los resultados

Se disputó la primera fecha del certamen en las diferentes categorías y hubo goleadas, clásicos intensos y varios equipos que comenzaron con el pie derecho.

Hoy 14:35

La pelota volvió a rodar en el Torneo Anual de Fútbol Femenino y durante el fin de semana se disputó la primera fecha del certamen en las categorías de Primera División, Reserva Sub-18, Sub-15 y Sub-13. La jornada dejó goleadas, partidos muy parejos y varios equipos que arrancaron ilusionados en el campeonato organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

En Primera División, Central Córdoba protagonizó la goleada de la fecha al imponerse por un contundente 12-0 sobre Unión Santiago. Además, Sarmiento venció 2-0 a Mitre, mientras que el duelo entre las dos líneas de Estudiantes terminó igualado sin goles. Por su parte, Villa Unión consiguió una gran victoria como visitante por 2-0 frente a Central Argentino.

En la categoría Reserva Sub-18, Central Córdoba volvió a mostrar su poderío ofensivo y derrotó 4-0 a Unión Santiago. Sarmiento también arrancó con triunfo tras superar 2-1 a Mitre, mientras que Estudiantes hizo lo propio al vencer 2-0 a Güemes.

La divisional Sub-15 dejó partidos más equilibrados. Central Córdoba y Unión Santiago empataron 0-0, Mitre derrotó 2-1 a Sarmiento en La Banda y Estudiantes superó con autoridad 3-0 a Güemes para comenzar liderando su zona.

Por último, en la categoría Sub-13, Central Córdoba y Unión Santiago igualaron 1-1 en uno de los encuentros más parejos de la jornada. En tanto, Mitre fue contundente y goleó 4-0 a Sarmiento para transformarse en uno de los equipos destacados del arranque del campeonato.

Resultados de la primera fecha

Primera División

Central Córdoba 12 - Unión Santiago 0

Sarmiento 2 - Mitre 0

Estudiantes Blanco 0 - Estudiantes Azul 0

Central Argentino 0 - Villa Unión 2

Reserva Sub-18

Central Córdoba 4 - Unión Santiago 0

Sarmiento 2 - Mitre 1

Estudiantes 2 - Güemes 0

Sub-15

Central Córdoba 0 - Unión Santiago 0

Sarmiento 1 - Mitre 2

Estudiantes 3 - Güemes 0

Sub-13