Cavani recibió el alta y podría volver en Boca ante Cruzeiro

El delantero uruguayo participó con normalidad del entrenamiento del lunes y todo indica que integrará el banco de suplentes en el duelo clave por Copa Libertadores.

Hoy 13:30

Edinson Cavani está cada vez más cerca de regresar en Boca Juniors. Luego de varias semanas de ausencia por problemas físicos, el delantero uruguayo recibió el alta médica y podría reaparecer entre los convocados para el trascendental encuentro frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores.

El Matador participó activamente del entrenamiento del lunes en el predio de Ezeiza, donde formó parte de un ensayo de fútbol reducido durante más de una hora. Incluso, trascendió que el propio atacante le manifestó a Claudio Úbeda sus ganas de integrar la lista de convocados y ocupar un lugar en el banco de suplentes para el compromiso del próximo martes en La Bombonera.

La noticia llega en un momento sensible para Boca, que todavía intenta recuperarse del duro golpe que significó la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura 2026. Además, el conjunto xeneize necesita sumar ante Cruzeiro para no complicar seriamente sus chances de clasificación a la próxima fase del torneo continental.

El presente físico de Cavani estuvo marcado por distintos problemas musculares y lesiones durante todo el año. Apenas pudo disputar dos partidos oficiales en la temporada. Primero sumó 25 minutos en el empate ante Platense y luego fue titular en el clásico frente a Racing Club, encuentro que terminó 0-0 y en el que fue reemplazado a diez minutos del cierre entre algunos silbidos de los hinchas.

Desde aquel 20 de febrero, el atacante no volvió a jugar oficialmente debido a una hernia de disco que lo mantuvo marginado durante varios meses. Por eso, aunque el cuerpo técnico considera difícil que llegue con ritmo suficiente para ser titular, la posibilidad de tenerlo nuevamente disponible genera alivio dentro del plantel.

La lesión de Adam Bareiro también podría abrirle una puerta importante. El paraguayo sufrió un desgarro y quedó descartado para el duelo contra Cruzeiro, situación que obliga a Úbeda a buscar variantes ofensivas. En ese contexto, la experiencia y jerarquía de Cavani aparecen como una carta valiosa para un partido decisivo en el semestre de Boca.