El jefe de Gabinete participó del 50° aniversario de la Escuela N° 387 de Pozo Cavado

Víctor Araujo encabezó el acto central y destacó la importancia de las escuelas rurales para garantizar igualdad educativa en todo el territorio santiagueño.

Hoy 12:53

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, encabezó el acto central por el 50° aniversario de la Escuela N° 387 “Isla Soledad”, de Pozo Cavado, en el departamento Capital, en donde destacó el rol del Estado para garantizar la educación de calidad en todo el territorio santiagueño.

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Estuvo presente también la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, y la directora del establecimiento, Lic. Miryam Torres, junto a diputados provinciales, funcionares municipales, vecinos de la comunidad y ex estudiantes de la institución.

Durante el acto, se realizó la bendición de la comunidad educativa y del edificio escolar, a cargo del fraile franciscano Salvador Villar Oliver.

También hubo palabras alusivas de representantes institucionales y de ex alumnos, destacando el valor histórico y social de la escuela en la formación de generaciones de santiagueños.

En este contexto, el jefe de Gabinete participó del descubrimiento de placas recordatorias en homenaje a ex docentes y personal de la casa.

Al dirigirse a los presentes, Araujo transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y subrayó la relevancia de la escuela rural: “En una provincia con una población tan dispersa, estas instituciones son fundamentales para materializar la educación. Es una decisión política defender estos espacios, incluso donde hay una matrícula de 18 alumnos, para que tengan el mismo nivel de formación que en los grandes centros urbanos”.

Asimismo, el funcionario instó a la comunidad a seguir trabajando bajo los valores de la unidad: “Reconocemos el esfuerzo diario de padres y cooperadoras que permiten que todos los chicos, independientemente de donde nazcan, reciban una educación de calidad”.

El emotivo acto culminó con una serie de representaciones artísticas a cargo de los alumnos y niños de la institución y del Jardín Anexo N° 646, tras lo cual el jefe de Gabinete compartió una charla amena con los vecinos y familias de la zona.