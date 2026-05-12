Scaloni ya tendría definidos 24 jugadores para el Mundial 2026 y solo quedan dos lugares en duda

La Selección Argentina ya presentó la prelista de 55 futbolistas ante FIFA, aunque el cuerpo técnico tiene prácticamente decidido el plantel que defenderá el título en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 14:00

Selección Argentina ya comenzó a jugar su partido más importante del año. Con la presentación oficial de la prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tiene prácticamente definida la nómina definitiva para el Copa Mundial de la FIFA 2026. Salvo inconvenientes físicos de último momento, ya habría 24 nombres asegurados y apenas dos cupos continúan abiertos.

En el arco no habría sorpresas. Los elegidos serían Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Más atrás aparecen opciones como Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses, aunque todo indica que correrían desde atrás en la consideración.

En defensa, uno de los interrogantes pasa por el lateral izquierdo. Marcos Acuña parece haber recuperado terreno gracias a sus últimas actuaciones en River Plate y tendría un lugar casi asegurado. La base defensiva la completarían Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Por detrás aparecen Marcos Senesi y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha, Scaloni ya tendría definidos a Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.

En ataque tampoco habría demasiadas dudas. Lionel Messi encabezará la delegación junto a Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, quienes ya tendrían el boleto asegurado para la Copa del Mundo.

La gran incógnita pasa por las dos plazas restantes. Allí aparecen varios nombres importantes peleando cabeza a cabeza. Giovani Lo Celso, histórico del ciclo Scaloni, busca recuperarse y meterse en la lista final. También asoman Máximo Perrone, de gran temporada en Calcio Como 1907 junto a Nicolás Paz; Franco Mastantuono, pese a su poco rodaje en Real Madrid; y Emiliano Buendía, pieza clave para que Aston Villa alcanzara la final de la Europa League.

En la última semana de mayo comenzarán a llegar al país los futbolistas que militan en Alemania, Francia y Portugal para iniciar los entrenamientos en Argentina antes de viajar a Estados Unidos. Entre ellos estarán Otamendi, Palacios, Rulli, Balerdi, Tagliafico y el Colo Barco.

La delegación aterrizará el 1 de junio en Kansas, ciudad elegida como base durante el Mundial. Allí, la Albiceleste disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Selección de Honduras y el 9 frente a Selección de Islandia.

El debut oficial del campeón del mundo será el 16 de junio ante Selección de Argelia por el Grupo J. Luego enfrentará a Selección de Austria el 22 y cerrará la fase inicial contra Selección de Jordania el 27 de junio.