Las chicas de Old Lions ya están en Rosario y se preparan para afrontar la Súper Liga de Hockey

El elenco santiagueño ya se encuentra enfocado en lo que será una experiencia histórica para la institución y para el hockey provincial.

Hoy 17:31

La ilusión ya se instaló en Rosario. Las jugadoras de Old Lions Rugby Club arribaron a la ciudad santafesina para disputar la Súper Liga de Hockey, el torneo que reúne a los mejores equipos del país y que se desarrollará desde este miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo. El elenco santiagueño ya se encuentra enfocado en lo que será una experiencia histórica para la institución y para el hockey provincial.

En las próximas horas, las chicas de Old Lions llevarán adelante su primer entrenamiento en el emblemático Estadio Luciana Aymar, escenario donde disputarán todos sus encuentros de la fase de grupos y uno de los templos más importantes del hockey argentino. Allí comenzarán a ultimar detalles pensando en el debut oficial dentro de una competencia de máxima exigencia.

El equipo santiagueño llega con grandes expectativas y con el objetivo de competir de igual a igual ante algunos de los clubes más fuertes del país. Además, esta participación representa una enorme oportunidad para seguir posicionando al hockey de Santiago del Estero en el plano nacional y continuar sumando experiencia en certámenes de primer nivel.

En la fase inicial, Old Lions Rugby Club integrará la Zona B, donde enfrentará a Old Resian “A”, Uru Curé Rugby Club y MDP Club. El estreno será este miércoles 13 de mayo frente a Old Resian “A” desde las 17:20 en el Estadio Luciana Aymar. Posteriormente, el jueves 14 las santiagueñas jugarán ante Uru Curé R.C desde las 19:00 y cerrarán la fase de grupos el viernes 15 frente a MDP Club, nuevamente a las 17:20.

Serán días intensos para el conjunto santiagueño, que buscará dejar su huella en la élite del hockey argentino. Con compromiso, esfuerzo y mucho sentido de pertenencia, Old Lions intentará seguir escribiendo una página importante en la historia del deporte provincial.