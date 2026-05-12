Old Lions partió rumbo a Tucumán para disputar la Liga Nacional de Clubes de Hockey

El conjunto santiagueño representará a la provincia en uno de los torneos más importantes del país y será el único equipo masculino santiagueño en competencia.

Hoy 17:36

Con ilusión, expectativas y el orgullo de representar a toda una provincia, el plantel de Old Lions emprendió viaje rumbo a Tucumán para disputar la Liga Nacional de Clubes de Hockey en Caballeros, una de las competencias más importantes del calendario argentino y que reunirá a varios de los mejores equipos del país.

El certamen se desarrollará desde este miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey, y marcará una nueva experiencia nacional para el hockey santiagueño, que continúa creciendo y ganando protagonismo dentro del escenario argentino.

En esta oportunidad, Old Lions será el único representante masculino de Santiago del Estero en la competencia, un hecho histórico que refleja el gran trabajo realizado por la institución durante los últimos años. La clasificación llegó luego de una destacada campaña en la temporada pasada, cuando el elenco santiagueño alcanzó la final del torneo anual provincial y logró meterse entre los mejores equipos del país.

En la fase inicial, el conjunto santiagueño integrará la Zona A junto a Club de Hockey San Jorge de Neuquén, C.A. Talleres de Entre Ríos y Puerto Belgrano de Bahía Blanca. El debut será este miércoles 13 de mayo desde las 13:40 frente al equipo neuquino. Luego, el jueves enfrentará a Puerto Belgrano y cerrará la fase de grupos el viernes ante Talleres de Entre Ríos.

El fixture de Old Lions será el siguiente:

Miércoles 13/05 – 13:40: Old Lions vs. Club de Hockey San Jorge de Neuquén.

Old Lions vs. Club de Hockey San Jorge de Neuquén. Jueves 14/05 – 13:40: Old Lions vs. Puerto Belgrano de Bahía Blanca.

Old Lions vs. Puerto Belgrano de Bahía Blanca. Viernes 15/05 – 12:00: C.A. Talleres de Entre Ríos vs. Old Lions.

Todos los encuentros se disputarán en la cancha de Club Tucumán Rugby, escenario elegido para albergar esta fase nacional que reunirá a equipos de distintos puntos del país.

La participación de Old Lions representa otro paso importante para el hockey santiagueño, que sigue consolidándose a nivel regional y nacional. Ahora, los santiagueños buscarán competir de igual a igual en la élite del hockey argentino y continuar escribiendo una página destacada para el deporte provincial.