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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 12º
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A poco más de un mes de su fallecimiento, homenajearán a “Pucho” Silighini con un importante torneo de pádel

El certamen se disputará del 15 al 18 de mayo en Autopista Pádel y recordará a una de las figuras más queridas e impulsoras de este deporte en Santiago del Estero. Habrá importantes premios en efectivo para todas las categorías.

12/05/2026

A poco más de un mes del fallecimiento de Pablo Daniel “Pucho” Silighini, el ambiente del pádel santiagueño volverá a recordarlo con un emotivo torneo homenaje que se desarrollará del 15 al 18 de mayo en el complejo Autopista Pádel.

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Silighini, reconocido por su pasión y compromiso con el crecimiento de esta disciplina en La Banda y toda la provincia, dejó una profunda huella dentro y fuera de las canchas. Su muerte generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y deportistas, quienes destacaron su calidad humana y su permanente impulso al pádel local. 

El certamen contará con las siguientes categorías:

  • Suma 13 damas
  • 7ª libre
  • 6ª libre
  • 5ª libre
  • Suma 7 libre

Además, la organización confirmó que habrá $400.000 en premios por categoría, lo que genera gran expectativa entre jugadores y aficionados.

El torneo buscará reunir durante cuatro jornadas a deportistas, amigos y amantes del pádel en un evento que combinará competencia, camaradería y un especial reconocimiento a la memoria de “Pucho”, considerado por muchos como uno de los grandes impulsores de este deporte en la provincia.

Quienes deseen participar e inscribirse podrán comunicarse a los siguientes números:

  • Cara: 3854846414
  • Agu: 3854381217
  • Nico: 3854260688

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