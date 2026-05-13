A poco más de un mes de su fallecimiento, homenajearán a “Pucho” Silighini con un importante torneo de pádel

El certamen se disputará del 15 al 18 de mayo en Autopista Pádel y recordará a una de las figuras más queridas e impulsoras de este deporte en Santiago del Estero. Habrá importantes premios en efectivo para todas las categorías.

12/05/2026

A poco más de un mes del fallecimiento de Pablo Daniel “Pucho” Silighini, el ambiente del pádel santiagueño volverá a recordarlo con un emotivo torneo homenaje que se desarrollará del 15 al 18 de mayo en el complejo Autopista Pádel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Silighini, reconocido por su pasión y compromiso con el crecimiento de esta disciplina en La Banda y toda la provincia, dejó una profunda huella dentro y fuera de las canchas. Su muerte generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y deportistas, quienes destacaron su calidad humana y su permanente impulso al pádel local.

El certamen contará con las siguientes categorías:

Suma 13 damas

7ª libre

6ª libre

5ª libre

Suma 7 libre

Además, la organización confirmó que habrá $400.000 en premios por categoría, lo que genera gran expectativa entre jugadores y aficionados.

El torneo buscará reunir durante cuatro jornadas a deportistas, amigos y amantes del pádel en un evento que combinará competencia, camaradería y un especial reconocimiento a la memoria de “Pucho”, considerado por muchos como uno de los grandes impulsores de este deporte en la provincia.

Quienes deseen participar e inscribirse podrán comunicarse a los siguientes números: