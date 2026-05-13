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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 15º
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Agónica derrota de la Reserva de Central Córdoba ante la de Belgrano

El único gol del encuentro fue anotado a los 45 minutos de la etapa complementaria por Ramiro Tulián, a través de un penal.

Hoy 22:00
Central Córdoba Reserva

Los chicos de Reserva de Central Córdoba fueron derrotados por 1-0 a manos de Belgrano, como visitantes, en uno de los encuentros correspondientes a la 13ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del encuentro fue anotado a los 45 minutos de la etapa complementaria por Ramiro Tulián, a través de un penal.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos Roldán acumula 10 puntos y se ubica en la 16ª posición de la tabla. Su próximo compromiso será el miércoles 20 de mayo a las 19, cuando reciba a Deportivo Riestra en el estadio Alfredo Terrera.

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