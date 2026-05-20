Docente muestra empatía al cuidar al bebé de su alumna en Beni

Un profesor de la Universidad Autónoma del Beni en Trinidad conmueve al cuidar al bebé de su alumna durante la clase, resaltando el valor de la empatía en la educación.

Hoy 05:18

Un emotivo momento se vivió en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), en Trinidad, donde un docente conmovió a sus estudiantes al protagonizar un noble gesto de empatía y solidaridad.

Durante la clase, el profesor decidió cargar en brazos al bebé de una estudiante para que ella pudiera continuar tomando apuntes y seguir la lección con tranquilidad.

La escena rápidamente llamó la atención de sus compañeros, quienes destacaron la calidad humana del educador y aseguraron que acciones como esta dejan enseñanzas mucho más profundas que cualquier teoría en el aula.

El gesto fue aplaudido por estudiantes y usuarios en redes sociales, donde muchos resaltaron que la verdadera educación también se transmite con comprensión, respeto y amor al prójimo.

“Eso también es enseñar”, comentaron varios internautas emocionados por la actitud del docente, cuya acción se convirtió en un ejemplo de apoyo y sensibilidad dentro del entorno universitario.

Más allá de una clase común, el profesor dejó una lección que difícilmente será olvidada por quienes estuvieron presentes: que la empatía puede cambiar por completo el ambiente de aprendizaje y marcar la vida de una persona.