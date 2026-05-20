Detienen a pareja con cocaína en San Justo junto a cadetes del ISeP

Durante un control vehicular en la ruta nacional 11, Gendarmería detuvo a una pareja que transportaba más de tres kilos de cocaína junto a dos cadetes del Instituto de Seguridad Pública en San Justo, Santa Fe.

Hoy 04:16

El pasado fin de semana, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina llevaron a cabo un operativo de control vehicular en el kilómetro 563 de la ruta nacional 11, en la jurisdicción de San Justo, donde detuvieron a un hombre y una mujer por narcotráfico.

En el vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, viajaban el conductor, su pareja y dos cadetes del Instituto de Seguridad Pública (ISeP). Los controles se realizaron en el marco de un operativo selectivo para detectar irregularidades en el tráfico de personas y vehículos.

Los gendarmes, al detener el vehículo, notaron inconsistencias en el relato de los ocupantes, lo que llevó a profundizar la inspección del automóvil. La pareja intentó utilizar la presencia de los cadetes como una estrategia para evadir controles.

Con la debida autorización de la Justicia Federal, el vehículo fue trasladado al Escuadrón Vial San Justo, donde se realizó una revisión más detallada con la presencia de testigos.

Durante esta requisa, se hallaron varios ladrillos de cocaína, los cuales, tras ser sometidos a un narcotest, resultaron positivos, con un peso total que superaba los tres kilogramos.

Como resultado del operativo, la pareja fue inmediatamente aprehendida y se identificó a los detenidos como L. A. G., de 23 años, y A. M. G., de 41 años. Por su parte, los cadetes del ISeP fueron liberados bajo disposición de la Justicia Federal, ya que no se encontró vinculación con el narcotráfico.

La situación fue comunicada a la Región II de Gendarmería Nacional y a la Justicia Federal de Rafaela, que ordenó la detención de la pareja y la formación de un expediente por infracción a la ley nacional de estupefacientes N.º 23.737.