Chaco incorpora pistolas Taser para fortalecer la seguridad pública

Chaco se convierte en la primera provincia del NEA en implementar pistolas Taser como parte de su estrategia de seguridad pública.

Hoy 03:10

El gobernador Leandro Zdero anunció la implementación de pistolas Taser en la Policía del Chaco, convirtiéndose en la primera provincia del NEA en adoptar estas armas no letales. Esta medida forma parte de un esfuerzo por modernizar y fortalecer la seguridad pública en la región.

El evento tuvo lugar en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, con la presencia de autoridades provinciales y efectivos de seguridad. Zdero enfatizó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la lucha por la paz social y el bienestar de la ciudadanía.

“Estamos poniendo la nueva tecnología al servicio de los chaqueños”, afirmó Zdero, subrayando la necesidad de garantizar la paz social y restablecer el orden con recursos efectivos. Con esta iniciativa, Chaco se posiciona como pionera en el uso de Taser en el país.

El gobernador también agradeció el apoyo de la Legislatura provincial en la aprobación del uso de pistolas Taser, destacando la importancia de contar con personal capacitado para su operación.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, resaltó que las Taser son “una herramienta más de prevención y disuasión en situaciones de riesgo”, y aclaró que no reemplazan el uso de armas de fuego, sino que complementan el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Actualmente, Chaco cuenta con siete instructores capacitados internacionalmente, quienes comenzarán la formación de 30 operadores policiales para el manejo de estas pistolas. El uso inicial estará a cargo del Cuerpo de Operaciones Especiales e Infantería.

Las nuevas pistolas Taser incorporan cámaras integradas para registrar las intervenciones, lo que proporciona una valiosa evidencia judicial y protege a los efectivos. Según el jefe de Policía, Fernando Romero, estas herramientas permitirán una inmovilización segura de los agresores sin recurrir a armas de fuego.