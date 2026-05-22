Penélope Cruz brilla en Cannes con “La bola negra”, drama inspirado en Federico García Lorca

La película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, basada en una obra inconclusa del poeta español, fue ovacionada durante 16 minutos en su estreno.

Hoy 08:20

La actriz Penélope Cruz fue una de las grandes protagonistas del estreno de “La bola negra”, el nuevo film de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que debutó en la competencia oficial del Festival de Cannes. La película, un drama de fuerte impronta histórica y emocional, recibió una ovación de pie de 16 minutos, consolidando el impacto de la dupla en el escenario internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, “La bola negra” construye un relato que atraviesa distintas épocas de la historia española. La película entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en los años 1932, 1937 y 2017, abordando temas como el deseo, la pérdida y la memoria generacional en un contexto marcado por la represión y la transformación social.

Durante la presentación, Los Javis ofrecieron un discurso cargado de emoción y contenido político. Recordaron el asesinato de García Lorca a manos del fascismo y reivindicaron la vigencia de la lucha por los derechos del colectivo LGBT+. “Estamos aquí para quedarnos”, afirmaron ante el público, en un mensaje que fue celebrado con aplausos.

El film cuenta con un elenco destacado que incluye a Glenn Close, además del debut en cine del músico Guitarricadelafuente, junto a Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas. En ese marco, Penélope Cruz participa con un cameo extendido, aportando presencia y proyección internacional al proyecto.

El guion fue desarrollado junto al dramaturgo Alberto Conejero, tomando como punto de partida los fragmentos que Lorca dejó antes de su asesinato en 1936, así como elementos de la obra teatral “La piedra oscura”. El rodaje se llevó a cabo en diversas regiones de España y también en Grecia, con un equipo técnico que ya había trabajado con los directores en producciones anteriores.

Con una trayectoria consolidada gracias a éxitos como “Veneno” y “La Mesías”, Ambrossi y Calvo dan un nuevo paso con esta producción, que compite por la Palma de Oro y la Queer Palm. “La bola negra” llegará a los cines el próximo 2 de octubre, posicionándose como una de las propuestas más relevantes del cine europeo contemporáneo.