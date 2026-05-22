Erin Moriarty rompió el silencio sobre su diagnóstico y una crisis de salud mental

La actriz de “The Boys” compartió un testimonio íntimo sobre el impacto de la enfermedad de Graves en su vida y denunció la falta de escucha hacia las mujeres en el sistema de salud.

Hoy 08:46

La actriz Erin Moriarty decidió hablar públicamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el proceso que atravesó hasta ser diagnosticada con Enfermedad de Graves y la posterior crisis de salud mental que la llevó a ser hospitalizada.

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Conocida por su papel en la serie The Boys, Moriarty relató en un ensayo personal cómo los primeros síntomas comenzaron en 2023, aunque el diagnóstico recién llegó en 2025. Durante ese tiempo, enfrentó un deterioro progresivo que afectó tanto su cuerpo como su mente.

“Mi memoria me estaba fallando. Mi cuerpo se sentía ajeno”, expresó la actriz, al describir una etapa marcada por el agotamiento extremo, cambios de ánimo, debilidad física y episodios de sueño prolongado. Entre todos los síntomas, destacó el deterioro cognitivo como uno de los más angustiantes, especialmente en pleno rodaje de una serie.

La enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides, puede provocar insomnio, ansiedad, taquicardia y pérdida de peso, entre otros síntomas. Para Moriarty, ponerle nombre a lo que estaba viviendo significó un punto de inflexión: “Fue el día en que mi vida comenzó de nuevo”, afirmó.

Sin embargo, la recuperación no fue inmediata. Meses después de iniciar el tratamiento, la actriz atravesó una grave crisis de salud mental que derivó en su internación. Según explicó, el impacto acumulado de años de desregulación física y emocional hizo que el proceso de recuperación fuera más complejo de lo esperado.

En su testimonio, también cuestionó cómo muchas enfermedades que afectan a mujeres suelen ser minimizadas o malinterpretadas. “A una mujer confundida médicamente rara vez se la considera creíble”, señaló, subrayando la necesidad de escuchar más atentamente los síntomas y experiencias.

Al compartir su historia, Moriarty buscó generar conciencia y alentar a otras personas a prestar atención a las señales del cuerpo. “El cuerpo habla mucho antes de gritar”, reflexionó, en un mensaje que apunta tanto a la prevención como a la empatía.

Con esta confesión, la actriz no solo visibiliza una enfermedad poco comprendida, sino que también abre el debate sobre la salud mental y el modo en que se abordan estos procesos en contextos de alta exposición pública.