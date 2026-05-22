La mejor natación argentina se da cita nuevamente en Santiago del Estero

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades es sede de un importante torneo nacional con más de 500 nadadores de todo el país.

Hoy 09:36

La mejor natación argentina vuelve a darse cita en Santiago del Estero. Desde este jueves y hasta el sábado 23 de mayo, el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades será escenario de una importante competencia nacional que reunirá a destacados exponentes de todo el país.

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El evento cuenta con la participación de más de 500 nadadores, representantes de alrededor de 100 instituciones, que llegaron a la provincia para competir y mostrar su nivel brazada a brazada.

La actividad comenzó este jueves con una gran expectativa y se extenderá durante tres jornadas, consolidando una vez más a Santiago del Estero como sede de grandes eventos deportivos.

Natación

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades vuelve a recibir a los mejores representantes de la disciplina, en una competencia que apunta a fortalecer el desarrollo de la natación argentina y a proyectar a las nuevas generaciones de deportistas.

Durante el encuentro, jóvenes talentos y nadadores de distintas categorías buscarán destacarse en una cita que reúne competencia, esfuerzo y pasión por el deporte.