Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAY 2026 | 10º
X
Somos Deporte

La mejor natación argentina se da cita nuevamente en Santiago del Estero

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades es sede de un importante torneo nacional con más de 500 nadadores de todo el país.

Hoy 09:36

La mejor natación argentina vuelve a darse cita en Santiago del Estero. Desde este jueves y hasta el sábado 23 de mayo, el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades será escenario de una importante competencia nacional que reunirá a destacados exponentes de todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento cuenta con la participación de más de 500 nadadores, representantes de alrededor de 100 instituciones, que llegaron a la provincia para competir y mostrar su nivel brazada a brazada.

La actividad comenzó este jueves con una gran expectativa y se extenderá durante tres jornadas, consolidando una vez más a Santiago del Estero como sede de grandes eventos deportivos.

Natación Natación

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades vuelve a recibir a los mejores representantes de la disciplina, en una competencia que apunta a fortalecer el desarrollo de la natación argentina y a proyectar a las nuevas generaciones de deportistas.

Durante el encuentro, jóvenes talentos y nadadores de distintas categorías buscarán destacarse en una cita que reúne competencia, esfuerzo y pasión por el deporte.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Barrio Aeropuerto: atraparon a “Melli” tras un intento de robo en una vivienda
  2. 2. Acusan a un sujeto de sumergir en un fuentón con agua a su hijastra de 2 años
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 22 de mayo de 2026: jornada fría con mínimas de 2ºC
  4. 4. Santiago del Estero confirmó una nueva edición del Smart City para junio de 2027
  5. 5. El regreso de los stilettos como tendencia de moda en 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT