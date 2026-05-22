Fin de una era: Manchester City anunció la salida de Pep Guardiola

El entrenador catalán dejará el cargo al finalizar la temporada tras una década histórica, en la que conquistó 20 títulos y transformó al club inglés.

Hoy 09:43

Se termina una era histórica en Inglaterra. Manchester City anunció oficialmente la salida de Josep “Pep” Guardiola, quien dejará su cargo como entrenador al finalizar la temporada, después de una década marcada por títulos, dominio y una profunda transformación futbolística.

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El club inglés confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que además informó que el técnico catalán continuará vinculado al City Football Group como Embajador Global.

“Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”, señaló la institución.

Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 y construyó el ciclo más exitoso en la historia del club. Durante su etapa, conquistó 20 títulos grandes, entre ellos una Champions League, seis Premier League, dos FA Cup, cinco Carabao Cup, cuatro Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En su despedida, el entrenador se mostró conmovido y explicó que su decisión responde a una convicción personal. “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”, expresó.

Guardiola también repasó algunos momentos fuertes de su ciclo, desde las grandes conquistas hasta las derrotas más dolorosas. “El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí”, reflexionó.

El técnico español también tuvo palabras de agradecimiento para el club y los hinchas por el acompañamiento durante momentos personales difíciles, especialmente tras la muerte de su madre durante la pandemia de Covid-19.

“Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba”, señaló.

En otro tramo de su despedida, Guardiola les habló directamente a los futbolistas que formaron parte de su ciclo. “Jugadores, no lo olviden: lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado”, remarcó.

El cierre de su mensaje tuvo una fuerte carga emocional y una referencia a la frase que acompañó su llegada al club junto al músico Noel Gallagher. “Tony Walsh dijo en su inolvidable poema que este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar. Noel tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”, expresó.

Con la salida de Guardiola, Manchester City cierra una de las etapas más brillantes de su historia reciente. El principal candidato para reemplazarlo sería Enzo Maresca, exayudante del catalán y actual apuntado por la dirigencia para iniciar un nuevo ciclo.