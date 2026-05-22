Rotary Autonomía impulsó una charla sobre el miedo ante los exámenes en el colegio “2 de Abril”

La actividad estuvo destinada a alumnos de 5° año del turno tarde y fue dictada por la psicóloga Emily Azar, quien abordó las emociones y la ansiedad que generan las evaluaciones escolares.

Hoy 10:25

Por iniciativa de Rotary Autonomía, este jueves se llevó a cabo una charla-taller en el Colegio Secundario “2 de Abril”, destinada a estudiantes de 5° año del turno tarde, con el objetivo de brindar herramientas emocionales para afrontar los exámenes y situaciones de presión académica.

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La actividad estuvo a cargo de la Lic. Emily Azar, psicóloga, quien desarrolló la temática “El miedo, esa emoción universal”, enfocándose especialmente en las emociones y sentimientos que despiertan las evaluaciones en los adolescentes.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo, reflexión y participación, donde los alumnos pudieron identificar emociones, reconocer sentimientos y analizar conductas que ayuden a evitar malas decisiones frente a contextos de ansiedad o estrés. Asimismo, se trabajó sobre hábitos de estudio y recursos emocionales para enfrentar los desafíos escolares de manera saludable.

La jornada fue valorada positivamente tanto por los estudiantes como por las autoridades educativas, quienes destacaron la importancia de promover este tipo de espacios de contención y aprendizaje emocional dentro de la comunidad escolar.

En representación de Rotary Autonomía participaron la presidenta del club, Dra. Adriana Montenegro; la Lic. Ana A. Cáceres y la Dra. Carolina Reynoso. Las integrantes de la institución fueron recibidas por autoridades del establecimiento, entre ellas el profesor Luis Villarreal.

Desde Rotary Autonomía reafirmaron su compromiso de continuar desarrollando acciones comunitarias vinculadas a la educación, el bienestar y el desarrollo integral de los jóvenes santiagueños.