Dos partidos abren la sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con dos partidos correspondientes a la Zona Capital y la Zona Robles.

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Desde las 17, Unión Santiago recibirá a Comercio por la Zona Capital, en un encuentro que se disputará con solo público local.

Antes, desde las 15, Sportivo Fernández será local ante Independiente de Beltrán, por la Zona Robles. Este partido también contará únicamente con presencia de hinchas locales.

La jornada continuará durante los próximos días con encuentros repartidos en las zonas Capital, Banda y Robles.

Programación completa de la fecha 6

Zona Capital

Viernes 22

17: Unión Santiago vs. Comercio — solo público local

Martes 26

16: Güemes vs. Yanda — cancha de Güemes, a puertas cerradas

Viernes 29

16: Mitre vs. Central Córdoba — predio del CAM Nº2, a puertas cerradas

Zona Banda

Lunes 25

16: Villa Unión vs. Instituto Santiago — solo público local

Martes 26

16: Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía — solo público local

Miércoles 27

22: Central Argentino vs. Sarmiento — solo público local

Zona Robles

Viernes 22

15: Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán — solo público local

Domingo 24

11.30: Atlético Forres vs. Defensores de Forres — solo público local

Lunes 25

16: Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández — solo público local