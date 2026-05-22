Dos partidos abren la sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Unión Santiago recibirá a Comercio por la Zona Capital, mientras que Sportivo Fernández enfrentará a Independiente de Beltrán por la Zona Robles.
La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con dos partidos correspondientes a la Zona Capital y la Zona Robles. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Desde las 17, Unión Santiago recibirá a Comercio por la Zona Capital, en un encuentro que se disputará con solo público local. Antes, desde las 15, Sportivo Fernández será local ante Independiente de Beltrán, por la Zona Robles. Este partido también contará únicamente con presencia de hinchas locales. La jornada continuará durante los próximos días con encuentros repartidos en las zonas Capital, Banda y Robles. Viernes 22 Martes 26 Viernes 29 Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Viernes 22 Domingo 24 Lunes 25
Programación completa de la fecha 6
Zona Capital
17: Unión Santiago vs. Comercio — solo público local
16: Güemes vs. Yanda — cancha de Güemes, a puertas cerradas
16: Mitre vs. Central Córdoba — predio del CAM Nº2, a puertas cerradas
Zona Banda
16: Villa Unión vs. Instituto Santiago — solo público local
16: Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía — solo público local
22: Central Argentino vs. Sarmiento — solo público local
Zona Robles
15: Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán — solo público local
11.30: Atlético Forres vs. Defensores de Forres — solo público local
16: Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández — solo público local
La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol se pondrá en marcha este viernes con dos partidos correspondientes a la Zona Capital y la Zona Robles.
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Desde las 17, Unión Santiago recibirá a Comercio por la Zona Capital, en un encuentro que se disputará con solo público local.
Antes, desde las 15, Sportivo Fernández será local ante Independiente de Beltrán, por la Zona Robles. Este partido también contará únicamente con presencia de hinchas locales.
La jornada continuará durante los próximos días con encuentros repartidos en las zonas Capital, Banda y Robles.
Viernes 22
Martes 26
Viernes 29
Lunes 25
Martes 26
Miércoles 27
Viernes 22
Domingo 24
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