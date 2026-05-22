Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica venció como local a Barcelona y complicó el panorama del Xeneize, que llega a la última fecha sin margen de error.

Hoy 11:03

Boca quedó obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Luego del empate ante Cruzeiro en La Bombonera y la victoria de Universidad Católica sobre Barcelona de Ecuador, el Xeneize todavía depende de sí mismo, pero ya no tiene margen de error.

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Con los resultados de la quinta fecha, el equipo chileno quedó como líder del Grupo D con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 y Boca con 7. Barcelona, con 3 unidades, ya quedó eliminado de la competencia y tampoco tiene chances de acceder a la Copa Sudamericana.

La cuenta para Boca es clara: si le gana a Universidad Católica en la última fecha, se clasificará a los octavos de final. Sin embargo, no tiene asegurado el primer puesto, ya que si Cruzeiro vence a Barcelona en Brasil, el conjunto de Belo Horizonte terminará como líder de la zona.

Qué necesita Boca para clasificar

Si le gana a Universidad Católica

Boca se clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, podría terminar primero del grupo si Cruzeiro no le gana a Barcelona.

Si empata ante Universidad Católica

El Xeneize quedará eliminado de la Libertadores. Con una igualdad en La Bombonera, Universidad Católica se clasificará y Boca no podrá superar a Cruzeiro, aun si el equipo brasileño pierde ante Barcelona, por el criterio de desempate olímpico. En ese escenario, Boca jugará la Copa Sudamericana.

Si pierde con Universidad Católica

Boca también quedará eliminado de la Libertadores y caerá a la Copa Sudamericana.

La situación de Universidad Católica

Universidad Católica llegará a La Bombonera con ventaja: si gana o empata ante Boca, terminará primero del grupo y avanzará a octavos de final. Si pierde, pasará a la Sudamericana, salvo que Cruzeiro no le gane como local a Barcelona.

Antes de ese partido decisivo, el conjunto chileno tendrá otro compromiso importante: jugará el clásico de su liga ante Colo Colo, líder del campeonato.

Fixture de la última fecha del Grupo D

Jueves 28 de mayo, 21.30: Boca vs. Universidad Católica

Jueves 28 de mayo, 21.30: Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador

Criterios de desempate en la Copa Libertadores

En caso de igualdad de puntos, se aplican los siguientes criterios:

Mayor cantidad de puntos en los enfrentamientos directos. Mejor diferencia de gol en los duelos directos. Mayor cantidad de goles a favor en los duelos directos. Mejor diferencia de gol general en el grupo. Mayor cantidad de goles a favor en el grupo. Menor cantidad de tarjetas rojas. Menor cantidad de tarjetas amarillas. Sorteo.

De esta manera, Boca irá a la última fecha con una sola misión: ganarle a Universidad Católica para meterse en octavos y evitar una eliminación temprana en la Copa Libertadores.