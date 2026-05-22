Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica venció como local a Barcelona y complicó el panorama del Xeneize, que llega a la última fecha sin margen de error.
Boca quedó obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Luego del empate ante Cruzeiro en La Bombonera y la victoria de Universidad Católica sobre Barcelona de Ecuador, el Xeneize todavía depende de sí mismo, pero ya no tiene margen de error.
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Con los resultados de la quinta fecha, el equipo chileno quedó como líder del Grupo D con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 y Boca con 7. Barcelona, con 3 unidades, ya quedó eliminado de la competencia y tampoco tiene chances de acceder a la Copa Sudamericana.
La cuenta para Boca es clara: si le gana a Universidad Católica en la última fecha, se clasificará a los octavos de final. Sin embargo, no tiene asegurado el primer puesto, ya que si Cruzeiro vence a Barcelona en Brasil, el conjunto de Belo Horizonte terminará como líder de la zona.
Si le gana a Universidad Católica
Boca se clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, podría terminar primero del grupo si Cruzeiro no le gana a Barcelona.
Si empata ante Universidad Católica
El Xeneize quedará eliminado de la Libertadores. Con una igualdad en La Bombonera, Universidad Católica se clasificará y Boca no podrá superar a Cruzeiro, aun si el equipo brasileño pierde ante Barcelona, por el criterio de desempate olímpico. En ese escenario, Boca jugará la Copa Sudamericana.
Si pierde con Universidad Católica
Boca también quedará eliminado de la Libertadores y caerá a la Copa Sudamericana.
Universidad Católica llegará a La Bombonera con ventaja: si gana o empata ante Boca, terminará primero del grupo y avanzará a octavos de final. Si pierde, pasará a la Sudamericana, salvo que Cruzeiro no le gane como local a Barcelona.
Antes de ese partido decisivo, el conjunto chileno tendrá otro compromiso importante: jugará el clásico de su liga ante Colo Colo, líder del campeonato.
Jueves 28 de mayo, 21.30: Boca vs. Universidad Católica
Jueves 28 de mayo, 21.30: Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador
En caso de igualdad de puntos, se aplican los siguientes criterios:
De esta manera, Boca irá a la última fecha con una sola misión: ganarle a Universidad Católica para meterse en octavos y evitar una eliminación temprana en la Copa Libertadores.