Clasificados, eliminados y por definir: así llegan los argentinos a la última fecha de las Copas

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entra en su jornada decisiva, con varios equipos nacionales jugándose su futuro internacional.

Hoy 11:14

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana llegará a su fin la próxima semana, con una última fecha decisiva para varios equipos argentinos. Algunos ya aseguraron su clasificación, otros quedaron eliminados y varios todavía tienen todo por definir.

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En total, los doce representantes nacionales completarán su participación en esta instancia con realidades muy diferentes: desde los que ya tienen boleto a octavos hasta los que necesitan ganar y esperar otros resultados.

Los argentinos ya clasificados

En la Copa Libertadores, los únicos equipos argentinos que llegan a la última fecha con la clasificación asegurada son Rosario Central e Independiente Rivadavia.

Ambos ya tienen el pasaje a los octavos de final y buscarán cerrar la fase de grupos de la mejor manera, con la chance de pelear por terminar entre los mejores primeros, algo que puede ser clave para la etapa eliminatoria.

Los que definen en la última fecha

La mayoría de los equipos argentinos todavía deberán jugarse su futuro en la sexta jornada.

En la Copa Libertadores, Boca, Estudiantes y Platense siguen con posibilidades y dependen de sí mismos para meterse en octavos de final.

Boca quedó obligado a ganarle a Universidad Católica en La Bombonera. Si lo consigue, avanzará de ronda. Si empata o pierde, quedará eliminado de la Libertadores y pasará a la Copa Sudamericana.

Estudiantes también necesita ganar para asegurar su clasificación. En caso de empatar o perder, su destino será la Sudamericana.

Platense, por su parte, también se clasificará si derrota a Corinthians en San Pablo. Sin embargo, el Calamar cuenta con una alternativa: si empata o pierde, todavía podría avanzar si Independiente Santa Fe no le gana a Peñarol en Montevideo.

En la Copa Sudamericana, River y San Lorenzo están muy cerca de asegurarse el primer puesto de sus respectivos grupos y clasificar directamente a los octavos de final, evitando el repechaje ante los terceros de la Libertadores.

El Millonario confirmará su liderazgo si gana y también le alcanzará con empatar. San Lorenzo, en cambio, se asegurará el primer lugar con una victoria; si iguala, dependerá de que Deportivo Cuenca no le gane a Santos en Vila Belmiro.

El caso de Tigre es más complicado. El Matador está obligado a ganarle a Alianza Atlético y además necesita que Macará le gane o empate como visitante a América de Cali. A su favor tiene el desempate olímpico ante el conjunto colombiano.

Los equipos argentinos eliminados

Entre los eliminados aparece Lanús, que ya no tiene chances de seguir en la Copa Libertadores. De todas formas, todavía puede terminar tercero en su grupo y acceder al repechaje de la Copa Sudamericana. Para eso le alcanzará con ganar, empatar o incluso perder ante Mirassol, siempre que Always Ready también caiga ante Liga de Quito.

En la Copa Sudamericana, ya quedaron sin chances Racing, Barracas Central y Deportivo Riestra.

La Academia igualó 2-2 ante Caracas y se despidió del certamen a falta de una fecha, un golpe fuerte para el equipo de Gustavo Costas, que venía de ser semifinalista de la Copa Libertadores el año pasado.

Barracas Central y Riestra también quedaron eliminados en su primera experiencia continental. El Guapo perdió ante Audax Italiano, mientras que el Malevo cayó goleado frente a Montevideo City Torque, resultados que los dejaron sin posibilidades antes del cierre de la fase de grupos.

Con este panorama, la última fecha será determinante para varios equipos argentinos. Boca, Estudiantes, Platense, River, San Lorenzo y Tigre todavía tienen objetivos concretos por cumplir, mientras que otros buscarán cerrar su participación de la mejor manera o asegurar un lugar en el repechaje de la Sudamericana.