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Quimsa-Boca: arrancó la venta de entradas para las semifinales de la Liga Nacional

La Fusión recibirá al Xeneize este sábado desde las 11.30 en el estadio Ciudad, por el primer juego de la serie.

Hoy 12:34

Quimsa ya piensa en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, donde volverá a enfrentarse con Boca en una serie de alto voltaje.

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El primer juego se disputará este sábado, desde las 11.30, en el estadio Ciudad, donde la Fusión buscará hacerse fuerte ante su gente para comenzar la llave de la mejor manera.

La venta de entradas comenzará este viernes 22 de mayo. Durante la mañana, la venta será exclusiva para abonados, mientras que a partir de la tarde se habilitará el expendio para el público en general.

Los tickets podrán adquirirse en la secretaría del club, que atenderá en sus horarios habituales.

Horarios en secretaría del club

Viernes 22 de mayo
Por la mañana: 9.00 a 12.30 — solo abonados
Por la tarde: 18.00 a 20.30 — público en general

Quimsa llega a esta instancia luego de superar a Instituto en una intensa serie de cuartos de final, que se definió en el quinto juego en el Ciudad. Ahora, el equipo santiagueño buscará dar otro paso en su objetivo de meterse en la gran final de la Liga Nacional.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet Club Atlético Boca Juniors

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