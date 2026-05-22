Quimsa vs. Boca: un duelo con historia por un lugar en la final de la Liga Nacional

La Fusión y el Xeneize se enfrentarán en playoffs por sexta temporada consecutiva, en una semifinal con antecedentes recientes, figuras determinantes y mucha paridad.

Hoy 12:44

Las semifinales de la Liga Nacional de Básquet 2025/26 tendrán un cruce con mucha historia reciente. Quimsa y Boca volverán a verse las caras en playoffs por sexta temporada consecutiva, esta vez con un lugar en las Finales en juego.

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El primer capítulo de la serie será este sábado, desde las 11.30, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde la Fusión buscará aprovechar la ventaja de localía obtenida tras terminar en lo más alto de la fase regular.

No será una llave más. Quimsa y Boca se conocen demasiado, se estudiaron durante años y construyeron una rivalidad moderna dentro de la competencia. Cada antecedente reciente alimenta un duelo que ya tiene aroma a clásico de postemporada.

La Fusión llega a esta instancia después de superar una serie durísima ante Instituto. El equipo de Lucas Victoriano tuvo que sobreponerse a momentos incómodos, perder la localía y recuperarla en Córdoba, para finalmente resolver la historia en Santiago del Estero.

Lo hizo desde su identidad: intensidad defensiva, experiencia y jerarquía en los momentos calientes. Brandon Robinson volvió a ser determinante desde el uno contra uno, Leonardo Lema sostuvo una enorme regularidad y Tyren Johnson aportó presencia física y soluciones ofensivas.

Boca, por su parte, llega en pleno crecimiento. El equipo de Nicolás Casalánguida eliminó a San Martín en la Reclasificación y luego barrió a Oberá, uno de los conjuntos más sólidos de la fase regular.

El Xeneize encontró respuestas colectivas, ritmo ofensivo y una rotación capaz de sostener intensidad durante los cuarenta minutos. Michael Smith aparece como su principal referencia ofensiva, mientras que Santiago Scala y Lucas Faggiano aportan conducción, experiencia y desequilibrio.

Los números explican por qué la serie aparece como una de las más atractivas del torneo. Boca fue el equipo más goleador de los cuartos de final, con 86 puntos de promedio por partido, mientras que Quimsa cerró la instancia con 78,4.

El conjunto azul y oro también dominó la estadística reboteadora con 39 capturas por noche y mostró mayor volumen colectivo con 18,6 asistencias. La Fusión, en cambio, sostuvo buenos porcentajes de eficacia y volvió a demostrar que puede competir desde distintos registros.

En lo individual, Leonardo Lema llega como una de las piezas más completas de la postemporada, con promedios de 15,4 puntos, 9,6 rebotes y 2,2 asistencias. Robinson suma 16,8 puntos por juego, mientras que Johnson aporta 10,6.

Del lado de Boca, Smith lidera con 18,5 puntos de media, acompañado por Scala y Faggiano como piezas claves en la estructura ofensiva.

Un historial reciente cargado de capítulos

Será la sexta temporada consecutiva en la que Quimsa y Boca se enfrenten en playoffs, una secuencia que refleja el peso competitivo de ambos proyectos.

2020/21: Quimsa ganó 2-0 en semifinales.

2021/22: Quimsa se impuso 3-1, también en semifinales.

2022/23: la Fusión festejó el título tras vencer 4-1 en las Finales.

2023/24: Boca se tomó revancha y ganó 3-2 en semifinales.

2024/25: el Xeneize volvió a imponerse, esta vez con un contundente 3-0.

La serie también tendrá un duelo de estilos. Quimsa suele sentirse cómodo en partidos de posesiones largas, controlando el ritmo y explotando la jerarquía individual en media cancha. Boca, en cambio, lastima cuando logra correr, abrir la cancha y acelerar desde la defensa.

El margen parece mínimo. Una racha de triples, una noche inspirada o un ajuste táctico pueden inclinar una semifinal que promete ser pareja, intensa y de alto vuelo.

Calendario confirmado

Juego 1: sábado 23/5 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | 11.30 | TyC Sports

Juego 2: lunes 25/5 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar | Básquet Pass

Juego 3: viernes 29/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports

Juego 4: domingo 31/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 20.05 | DSports

Juego 5: miércoles 3/6 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán en caso de ser necesarios.