En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción en la F1 con la práctica y la Sprint en Canadá

El piloto argentino afrontará este viernes las primeras actividades del Gran Premio de Canadá, luego de lograr en Miami su mejor resultado con Alpine.

Hoy 12:28

La Fórmula 1 vuelve a tener actividad este viernes y Franco Colapinto será uno de los grandes protagonistas para los fanáticos argentinos. El piloto de Alpine saldrá a pista en el Gran Premio de Canadá, en un circuito que ya conoce y donde buscará sostener el buen momento que atraviesa.

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El argentino viene de conseguir su mejor actuación en la categoría tras finalizar 7° en el GP de Miami, resultado que también significó su mejor posición desde su llegada a la escudería francesa.

La actividad en Canadá tendrá formato Sprint, por lo que el margen de trabajo será más reducido. Colapinto disputará primero la única práctica libre del fin de semana y, horas más tarde, afrontará la clasificación para la carrera Sprint.

El primer entrenamiento comenzará este viernes a las 13.30, hora de Argentina, mientras que la clasificación Sprint se desarrollará desde las 17.30.

Todas las instancias del fin de semana del Gran Premio de Canadá podrán verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30 a 18.14

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.