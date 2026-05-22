La Legislatura es sede de un importante encuentro regional de cardiología

Profesionales de distintas provincias abordan temas vinculados a enfermedades cardiovasculares y prevención.

Hoy 12:38

La Legislatura provincial fue escenario este viernes de la apertura de las Jornadas Regionales SAC País 2026, organizadas por el distrito local de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), junto con las filiales de La Rioja y Catamarca.

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El encuentro reúne hasta este sábado a destacados especialistas del Norte Argentino para abordar los principales desafíos vinculados a la salud cardiovascular.

El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples y contó con la presencia de la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, en representación del vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder; el secretario de la SAC, Dr. Iván Constatín; la titular de la filial local, Dra. Carina Ortopan; el representante de Catamarca, Dr. Walter Agustiza; además de autoridades legislativas, provinciales y profesionales de distintas especialidades médicas.

Durante su discurso, Abdala de Matarazzo destacó la importancia de generar espacios de actualización científica y remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas. “En Santiago del Estero, la salud pública es una política de Estado prioritaria, donde la capacitación continua y la inversión en prevención son pilares fundamentales”, expresó.

En el marco de la apertura, las autoridades regionales y nacionales de la SAC recibieron declaraciones de interés emitidas por el Parlamento del Norte Grande Argentino y por la Cámara de Diputados de la provincia, en reconocimiento al valor académico y sanitario de las jornadas.

El programa incluye actividades centradas en la actualización sobre patologías cardiovasculares, el abordaje clínico de enfermedades crónicas, obesidad e hipertensión, además de espacios de articulación entre distintas especialidades médicas.