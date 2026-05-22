Inglaterra presentó sus convocados para el Mundial 2026 y explotó la polémica

Thomas Tuchel dio a conocer la lista de 26 jugadores y sorprendió con ausencias fuertes.
La Selección de Inglaterra presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y la nómina generó una fuerte polémica por la ausencia de varias figuras.
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El director técnico Thomas Tuchel quedó rápidamente en el centro de las críticas luego de dejar afuera a futbolistas de peso como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer, entre otros nombres importantes del fútbol inglés.
La decisión sorprendió especialmente por el presente y la jerarquía de algunos de los ausentes. Alexander-Arnold es uno de los laterales más reconocidos de Europa, Maguire suele ser una pieza importante en la selección pese a sus altibajos en Manchester United, mientras que Foden y Palmer venían siendo considerados parte del recambio ofensivo de mayor talento.
Con este panorama, Tuchel afrontará el Mundial bajo una fuerte presión. Cualquier paso en falso podría potenciar las críticas por una lista que ya abrió debate antes del inicio de la competencia.
Inglaterra buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, luego del título obtenido en 1966, cuando fue local. En las últimas ediciones, el seleccionado inglés estuvo cerca de pelear por la gloria, pero volvió a quedarse en el camino.
En Rusia 2018, cayó en semifinales ante Croacia en tiempo extra y luego perdió el partido por el tercer puesto frente a Bélgica. En Qatar 2022, llegó a cuartos de final en buen nivel, pero fue eliminado por Francia tras caer 2-1, en un partido marcado por el penal fallado por Harry Kane en los minutos finales.
También estuvo cerca en la última Eurocopa, disputada hace dos años, donde perdió la final 2-1 ante España.
En el Mundial 2026, Inglaterra integrará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, una zona exigente en la que el equipo de Tuchel intentará confirmar su condición de candidato.
Arqueros
Dean Henderson
Jordan Pickford
James Trafford
Defensores
Dan Burn
Mark Guéhi
Reece James
Ezri Konsa
Tino Livramento
Nico O’Reilly
Jarell Quansah
Djed Spence
John Stones
Mediocampistas
Elliot Anderson
Jude Bellingham
Eberechi Eze
Jordan Henderson
Kobbie Mainoo
Declan Rice
Morgan Rogers
Delanteros
Anthony Gordon
Harry Kane
Noni Madueke
Marcus Rashford
Bukayo Saka
Ivan Toney
Ollie Watkins