Inglaterra presentó sus convocados para el Mundial 2026 y explotó la polémica

Thomas Tuchel dio a conocer la lista de 26 jugadores y sorprendió con ausencias fuertes.

Hoy 10:57

La Selección de Inglaterra presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y la nómina generó una fuerte polémica por la ausencia de varias figuras.

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El director técnico Thomas Tuchel quedó rápidamente en el centro de las críticas luego de dejar afuera a futbolistas de peso como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer, entre otros nombres importantes del fútbol inglés.

La decisión sorprendió especialmente por el presente y la jerarquía de algunos de los ausentes. Alexander-Arnold es uno de los laterales más reconocidos de Europa, Maguire suele ser una pieza importante en la selección pese a sus altibajos en Manchester United, mientras que Foden y Palmer venían siendo considerados parte del recambio ofensivo de mayor talento.

Con este panorama, Tuchel afrontará el Mundial bajo una fuerte presión. Cualquier paso en falso podría potenciar las críticas por una lista que ya abrió debate antes del inicio de la competencia.

Inglaterra buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, luego del título obtenido en 1966, cuando fue local. En las últimas ediciones, el seleccionado inglés estuvo cerca de pelear por la gloria, pero volvió a quedarse en el camino.

En Rusia 2018, cayó en semifinales ante Croacia en tiempo extra y luego perdió el partido por el tercer puesto frente a Bélgica. En Qatar 2022, llegó a cuartos de final en buen nivel, pero fue eliminado por Francia tras caer 2-1, en un partido marcado por el penal fallado por Harry Kane en los minutos finales.

También estuvo cerca en la última Eurocopa, disputada hace dos años, donde perdió la final 2-1 ante España.

En el Mundial 2026, Inglaterra integrará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, una zona exigente en la que el equipo de Tuchel intentará confirmar su condición de candidato.

Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

Dean Henderson

Jordan Pickford

James Trafford

Defensores

Dan Burn

Mark Guéhi

Reece James

Ezri Konsa

Tino Livramento

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones

Mediocampistas

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Delanteros

Anthony Gordon

Harry Kane

Noni Madueke

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Ivan Toney

Ollie Watkins