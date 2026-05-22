Elías Suárez se reunió con gobernadores del NOA para coordinar acciones contra el narcotráfico

El mandatario santiagueño participó en Tucumán de la sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior junto a autoridades nacionales y provinciales.

Hoy 10:37

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, arribó este jueves a Tucumán para participar de una nueva sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, encuentro que reúne a mandatarios provinciales y funcionarios nacionales con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad en la región.

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La reunión se desarrolla en la Casa de Gobierno tucumana y cuenta con la presencia de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Durante la jornada, las autoridades analizan estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el NOA, poniendo especial énfasis en la detección y control de vuelos clandestinos utilizados para actividades ilícitas.

El encuentro busca reforzar la coordinación entre las provincias del norte argentino y el Gobierno nacional, en el marco de un trabajo articulado para mejorar los sistemas de prevención, control y seguridad en las zonas fronterizas y corredores estratégicos de la región.