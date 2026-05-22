Del blooper a la polémica: el insólito error del arquero de Racing que terminó en el gol de la eliminación

Matías Tagliamonte no pudo controlar una pelota que rebotó al menos cuatro veces en el travesaño y derivó en el 2-2 de Caracas.

Hoy 10:27

El segundo gol de Caracas ante Racing dejó una de las imágenes más insólitas de la Copa Sudamericana. En el Cilindro de Avellaneda, un error de Matías Tagliamonte derivó en el empate del conjunto venezolano en un partido clave para las aspiraciones de la Academia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jugada ocurrió después de un tiro de esquina a favor de Caracas. Tras un cabezazo en el área, al arquero de Racing se le escapó la pelota de las manos y el balón llegó a rebotar varias veces en el travesaño mientras intentaba volver a atraparlo.

Finalmente, la pelota quedó viva en el área chica y apareció Irving Gudiño para empujarla y marcar el 2-2, en una acción que rápidamente se volvió viral por lo extraña y determinante. Según distintos reportes, el balón impactó entre cuatro y cinco veces en el travesaño antes de terminar en gol.

Desde el VAR revisaron la acción por una presunta infracción contra Tagliamonte, reclamada por varios futbolistas de Racing. Sin embargo, el árbitro colombiano Jhon Ospina no hizo lugar a la protesta y convalidó el tanto.

Tagliamonte había ingresado como titular en el equipo de Gustavo Costas por la expulsión de Facundo Cambeses en la fecha anterior ante Botafogo. La jugada terminó siendo decisiva en una noche muy dura para Racing, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana con una fecha de anticipación.