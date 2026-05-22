Independiente quiere cerrar el semestre con una alegría ante Unión de Santa Fe

El Rojo enfrenta al Tatengue hoy desde las 20 en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Atlético Tucumán.

Hoy 10:20

Independiente y Unión se enfrentarán este viernes, desde las 20, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un duelo que se disputará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario.

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Ambos equipos llegan golpeados por sus recientes eliminaciones en los playoffs del Torneo Apertura, por lo que buscarán cerrar el semestre con una victoria y meterse entre los 16 mejores del certamen más federal del país.

En Santa Fe todavía pesa la caída ante Belgrano en cuartos de final, resultado que cortó el impulso que traía el Tate después de eliminar al líder Independiente Rivadavia en octavos. El equipo dirigido por Leonardo Madelón, que en la ronda previa de Copa Argentina dejó en el camino a Agropecuario con un triunfo por 2-0, irá por un nuevo avance.

Independiente, por su parte, atraviesa un momento complejo tras la eliminación ante Rosario Central en Arroyito. El Rojo llega en medio de un clima institucional cargado y con la necesidad de conseguir un resultado que le permita cambiar el ánimo de cara al segundo semestre.

El ganador de este cruce se clasificará a los octavos de final y enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Talleres con una goleada por 3-0, gracias a los tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

La probable formación de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo.

DT: Leonardo Madelón.

El posible once inicial de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Hora: 20

TV: TyC Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario